НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Стоил Цицелков за Евроком: Промените в Изборния кодекс са силово налагане на правила с предизвестен победител

          19 януари 2026 | 14:33 350
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Предстоящите промени в Изборния кодекс, които се обсъждат в Правната комисия, предизвикват сериозни критики сред експертната общност и гражданското общество. Според експерта Стоил Цицелков, предложенията за въвеждане на така наречените сканиращи устройства и промените в избирателните списъци не целят решаване на реални проблеми, а по-скоро обслужват конкретни политически интереси и създават хаос преди вота.

          - Реклама -

          В интервю за Евроком Цицелков изрази остри съмнения относно прозрачността на готвените промени. Той определи ситуацията като „пореден случай на едно от тези състезания с предизвестен победител“ и обърна внимание на спецификата на новите текстове. Според него законопроектът описва процедурите и устройствата толкова детайлно, че напомня на обществени поръчки, написани за конкретен изпълнител.

          Основното притеснение на експерта е, че вместо да се решат съществуващите проблеми в изборния процес, се създават нови. Въвеждането на сканиращи устройства, според него, не е решение, защото се „запазват абсолютно всичките проблеми, които имахме с хартии, плюс цялото недоверие“. Той подчерта, че липсва време за адекватно внедряване на технологиите: „Няма как да въведем технология днес за утре и да я очакваме да има доверие“.

          Особено остра реакция предизвиква и предложението за актуализация на избирателните списъци чрез данни от Националния статистически институт (НСИ). Цицелков определи това като „несериозно“ и припомни, че последното преброяване бе извършено по време на пандемия, когато достъпът до домовете бе ограничен. „Това е едни случайни числа, служебно попълнени по данни на самите НСИ“, коментира той и допълни, че подобен подход противоречи на европейските регламенти за защита на данните.

          Друг ключов момент в обсъжданите промени е ограничаването на секциите в чужбина до 20 извън дипломатическите и консулските представителства. Макар формалният аргумент да е ограничаване на вота от Турция, реалният ефект ще удари тежко българските общности във Великобритания и САЩ, където традиционно се разкриват значително повече секции. Цицелков отбеляза, че на предишните избори във Великобритания е имало 112 секции, а сега те ще бъдат драстично намалени.

          Експертът изтъкна и политическия контекст на тези ограничения, отбелязвайки подкрепата на „ДПС – Ново начало“ за рестрикциите. Според него това е ход, насочен срещу конкурентните фракции, но потърпевши са всички българи зад граница. „Всъщност българите в чужбина са тази най-независима и най-неконтролирана от мафията група в България“, заяви Цицелков.

          Обстановката в Правната комисия бе описана от експерта като изключително непродуктивна, с „изключително ниско ниво на общуване“, където аргументите на институции като ЦИК и Външно министерство често се игнорират. Той определи случващото се като „силово налагане на мнение на едни хора, които вече са подали оставка, загубили са легитимност“.

          Предстоящите промени в Изборния кодекс, които се обсъждат в Правната комисия, предизвикват сериозни критики сред експертната общност и гражданското общество. Според експерта Стоил Цицелков, предложенията за въвеждане на така наречените сканиращи устройства и промените в избирателните списъци не целят решаване на реални проблеми, а по-скоро обслужват конкретни политически интереси и създават хаос преди вота.

          - Реклама -

          В интервю за Евроком Цицелков изрази остри съмнения относно прозрачността на готвените промени. Той определи ситуацията като „пореден случай на едно от тези състезания с предизвестен победител“ и обърна внимание на спецификата на новите текстове. Според него законопроектът описва процедурите и устройствата толкова детайлно, че напомня на обществени поръчки, написани за конкретен изпълнител.

          Основното притеснение на експерта е, че вместо да се решат съществуващите проблеми в изборния процес, се създават нови. Въвеждането на сканиращи устройства, според него, не е решение, защото се „запазват абсолютно всичките проблеми, които имахме с хартии, плюс цялото недоверие“. Той подчерта, че липсва време за адекватно внедряване на технологиите: „Няма как да въведем технология днес за утре и да я очакваме да има доверие“.

          Особено остра реакция предизвиква и предложението за актуализация на избирателните списъци чрез данни от Националния статистически институт (НСИ). Цицелков определи това като „несериозно“ и припомни, че последното преброяване бе извършено по време на пандемия, когато достъпът до домовете бе ограничен. „Това е едни случайни числа, служебно попълнени по данни на самите НСИ“, коментира той и допълни, че подобен подход противоречи на европейските регламенти за защита на данните.

          Друг ключов момент в обсъжданите промени е ограничаването на секциите в чужбина до 20 извън дипломатическите и консулските представителства. Макар формалният аргумент да е ограничаване на вота от Турция, реалният ефект ще удари тежко българските общности във Великобритания и САЩ, където традиционно се разкриват значително повече секции. Цицелков отбеляза, че на предишните избори във Великобритания е имало 112 секции, а сега те ще бъдат драстично намалени.

          Експертът изтъкна и политическия контекст на тези ограничения, отбелязвайки подкрепата на „ДПС – Ново начало“ за рестрикциите. Според него това е ход, насочен срещу конкурентните фракции, но потърпевши са всички българи зад граница. „Всъщност българите в чужбина са тази най-независима и най-неконтролирана от мафията група в България“, заяви Цицелков.

          Обстановката в Правната комисия бе описана от експерта като изключително непродуктивна, с „изключително ниско ниво на общуване“, където аргументите на институции като ЦИК и Външно министерство често се игнорират. Той определи случващото се като „силово налагане на мнение на едни хора, които вече са подали оставка, загубили са легитимност“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Здраве

          Удължават епидемията във Варна до другата седмица

          Никола Павлов -
          Грипната епидемия във Варна и областта ще бъде удължена. Това реши на свое заседание комисията за борба с острите респираторни заболявания към Регионалната здравна...
          България

          Исторически момент: ГКПП „Рудозем – Ксанти“ отваря след 30 години чакане

          Екип Евроком -
          След повече от три десетилетия на планиране, строителство и очакване, дългожданият граничен контролно-пропускателен пункт „Рудозем – Ксанти“ най-накрая ще бъде отворен за движение. Новината...
          Политика

          „Величие“ каза дали ще подкрепи проект на Радев

          Никола Павлов -
          Народният представител от „Величие“ Юлиана Матеева заяви, че формацията ѝ би подкрепила политически проект на президента Румен Радев, ако той обяви създаването на партия...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions