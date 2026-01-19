Предстоящите промени в Изборния кодекс, които се обсъждат в Правната комисия, предизвикват сериозни критики сред експертната общност и гражданското общество. Според експерта Стоил Цицелков, предложенията за въвеждане на така наречените сканиращи устройства и промените в избирателните списъци не целят решаване на реални проблеми, а по-скоро обслужват конкретни политически интереси и създават хаос преди вота.

В интервю за Евроком Цицелков изрази остри съмнения относно прозрачността на готвените промени. Той определи ситуацията като „пореден случай на едно от тези състезания с предизвестен победител“ и обърна внимание на спецификата на новите текстове. Според него законопроектът описва процедурите и устройствата толкова детайлно, че напомня на обществени поръчки, написани за конкретен изпълнител.

Основното притеснение на експерта е, че вместо да се решат съществуващите проблеми в изборния процес, се създават нови. Въвеждането на сканиращи устройства, според него, не е решение, защото се „запазват абсолютно всичките проблеми, които имахме с хартии, плюс цялото недоверие“. Той подчерта, че липсва време за адекватно внедряване на технологиите: „Няма как да въведем технология днес за утре и да я очакваме да има доверие“.

Особено остра реакция предизвиква и предложението за актуализация на избирателните списъци чрез данни от Националния статистически институт (НСИ). Цицелков определи това като „несериозно“ и припомни, че последното преброяване бе извършено по време на пандемия, когато достъпът до домовете бе ограничен. „Това е едни случайни числа, служебно попълнени по данни на самите НСИ“, коментира той и допълни, че подобен подход противоречи на европейските регламенти за защита на данните.

Друг ключов момент в обсъжданите промени е ограничаването на секциите в чужбина до 20 извън дипломатическите и консулските представителства. Макар формалният аргумент да е ограничаване на вота от Турция, реалният ефект ще удари тежко българските общности във Великобритания и САЩ, където традиционно се разкриват значително повече секции. Цицелков отбеляза, че на предишните избори във Великобритания е имало 112 секции, а сега те ще бъдат драстично намалени.

Експертът изтъкна и политическия контекст на тези ограничения, отбелязвайки подкрепата на „ДПС – Ново начало“ за рестрикциите. Според него това е ход, насочен срещу конкурентните фракции, но потърпевши са всички българи зад граница. „Всъщност българите в чужбина са тази най-независима и най-неконтролирана от мафията група в България“, заяви Цицелков.

Обстановката в Правната комисия бе описана от експерта като изключително непродуктивна, с „изключително ниско ниво на общуване“, където аргументите на институции като ЦИК и Външно министерство често се игнорират. Той определи случващото се като „силово налагане на мнение на едни хора, които вече са подали оставка, загубили са легитимност“.