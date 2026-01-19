НА ЖИВО
          България

          Столична община с 19 камиона в проблемните райони

          19 януари 2026 | 12:26
          Снимка: БГНЕС
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Столичната община продължава с интензивните действия по нормализиране на сметопочистването в трите най-засегнати района на София – „Подуяне“, „Слатина“ и „Люлин“. Днес, 19 януари 2026 г., мобилизацията на екипите се запазва, като на терен оперират общо 19 сметосъбиращи машини с цел бързо възстановяване на качествената услуга за гражданите.

          Данните от вчерашния ден, 18 януари, показват значително превишаване на стандартните норми за сметоизвозване. От районите „Подуяне“ и „Слатина“ са транспортирани общо 108 тона отпадъци, което надхвърля значително обичайната дневна норма от 90 тона. Въпреки напредъка, нощта не е преминала без инциденти. В район „Слатина“ е регистрирано запалване на контейнери за отпадъци. Благодарение на бързата намеса на пожарната, ситуацията е овладяна своевременно, като в момента тече разследване за установяване на причините. За отстраняване на щетите днес е включена допълнителна специализирана техника тип „щипка“.

          Графикът за днешния ден предвижда масирано присъствие в район „Подуяне“, където пет камиона обслужват ключови артерии и жилищни зони. Екипите работят по булевардите „Владимир Вазов“ и „Ботевградско шосе“, улиците „Александър Екзарх“, „Васил Кънчев“, „Резбарска“ и „Макгахан“. Обхванати са и кварталите „Левски Г“, „Левски В“, както и пространството около жп линията и моста „Чавдар“.

          В район „Слатина“ днес действат шест камиона. Усилията са насочени към зоните около Летище София, Министерството на външните работи и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. Почистването обхваща булевардите „Шипченски проход“, „Ситняково“ и „Асен Йорданов“, както и вътрешнокварталните улици в „Гео Милев“, „Христо Смирненски“ и района на пазар „Слатина“. Специално внимание се обръща на улици като „Слатинска“, „Иван Димитров – Куклата“ и „Боян Магесник“. В квартал „Христо Ботев“ допълнително са дислоцирани специализирана щипка и мултилифт.

          Най-мащабна остава операцията в район „Люлин“, където по данни на „Софекострой“ работят осем сметосъбиращи машини. Те покриват почти цялата територия на района, включително от 1-ви до 10-ти микрорайон, зоната на Центъра, както и квартал „Филиповци“. Общината поддържа постоянен координационен механизъм между фирмата изпълнител и районните администрации до пълното нормализиране на сметопочистването.

          

