Стрелба в общината на чешки град, има убити и ранени

Стрелба е станала в сградата на общината в чешкия град Чрибска, район Дечин. При инцидента една жена е загинала, а най-малко четирима души са ранени, сред които и полицейски служител, съобщават чешките власти. Стрелецът също е сред загиналите, след като е бил неутрализиран от полицията.

Около 10:00 часа местно време полицията информира в социалната мрежа X, че всички налични сили и средства са насочени към сградата на градската администрация, след подаден сигнал за стрелба.

Малко преди 11:00 часа органите на реда съобщиха, че нападателят е обезвреден и че има трима ранени цивилни и един ранен полицай. По-късно беше потвърдено, че двама души са загинали – стрелецът и една жена, намирала се в сградата.

От полицията уточниха, че обектът е напълно обезопасен и към момента няма опасност за населението. На място са изпратени криминалисти, екипи на пътна полиция и спешна медицинска помощ, включително и спасителен хеликоптер.

Разследването на инцидента продължава, като към този момент не се съобщават подробности за мотива на стрелеца. Властите са активирали и кризисна телефонна линия за психологическа подкрепа – 974 421 158, за хората, засегнати от трагичния инцидент.