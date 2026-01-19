НА ЖИВО
      понеделник, 19.01.26
          Стрелба в общината на чешки град, има убити и ранени

          19 януари 2026 | 13:05
          Снимка: БГНЕС
          Стрелба е станала в сградата на общината в чешкия град Чрибска, район Дечин. При инцидента една жена е загинала, а най-малко четирима души са ранени, сред които и полицейски служител, съобщават чешките власти. Стрелецът също е сред загиналите, след като е бил неутрализиран от полицията.

          Около 10:00 часа местно време полицията информира в социалната мрежа X, че всички налични сили и средства са насочени към сградата на градската администрация, след подаден сигнал за стрелба.

          Малко преди 11:00 часа органите на реда съобщиха, че нападателят е обезвреден и че има трима ранени цивилни и един ранен полицай. По-късно беше потвърдено, че двама души са загинали – стрелецът и една жена, намирала се в сградата.

          Ден на траур в Чехия след масовата стрелба в Прага Ден на траур в Чехия след масовата стрелба в Прага

          От полицията уточниха, че обектът е напълно обезопасен и към момента няма опасност за населението. На място са изпратени криминалисти, екипи на пътна полиция и спешна медицинска помощ, включително и спасителен хеликоптер.

          Разследването на инцидента продължава, като към този момент не се съобщават подробности за мотива на стрелеца. Властите са активирали и кризисна телефонна линия за психологическа подкрепа974 421 158, за хората, засегнати от трагичния инцидент.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Радев и Желязков със съболезнователни адреси след смъртоносната катастрофа в Испания

          Никола Павлов -
          Президентът Румен Радев и премиерът в оставка Росен Желязков изразиха съболезнования и солидарност с испанския народ след тежката влакова катастрофа в Южна Испания, при...
          Европа

          Естония изпраща войски в Гренландия

          Иван Христов -
          Министърът на отбраната на Естония Хано Певкур заяви в интервю пред ERR, че страната ще участва във военни учения в Гренландия. Той не уточни...
          Инциденти

          МВнР: Няма пострадали българи при влаковата катастрофа в Испания

          Никола Павлов -
          Към момента в посолството на България в Мадрид няма постъпила официална информация за загинали или пострадали български граждани при тежката влакова катастрофа край град...
