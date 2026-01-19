Студът постепенно отслабва, по-меко време в края на януари

В първите дни на седмицата времето ще се определя от антициклонален тип – студено, сравнително тихо и предимно слънчево. В понеделник преди обяд облачността ще се разкъса в Южна България, а до вечерта и в северните райони. В първата половина на деня са възможни изолирани слаби снеговалежи в Северна България. Във вторник навсякъде ще е слънчево, като около големите водоеми ще има краткотрайни сутрешни мъгли.

И в двата дни сутрините ще са мразовити – в Северна и Западна България температурите ще падат около и под минус 10 градуса. През деня в понеделник термометрите ще показват между минус 5 и минус 6 градуса в северната половина на страната и около нулата в южните райони. Във вторник ще е малко по-топло – около нулата на север и между 0 и 4–5 градуса в Южна България.

В средата на седмицата облачността ще се увеличи с приближаването на средиземноморски циклон. В сряда следобед и вечерта от югозапад ще започнат валежи от сняг, като по-съществени се очакват в Рило-Родопската област. В четвъртък преди обяд в Източна България валежите ще са предимно от дъжд. Заради граничните температури в ранните часове са възможни поледици, а по-значителни количества дъжд ще се натрупат по Южното Черноморие.

До края на седмицата времето ще остане предимно облачно, с оскъдни и локални превалявания, главно от дъжд. Температурите ще се повишат, като дневните стойности ще бъдат между 3 и 8 градуса.

Последната седмица на януари ще бъде осезаемо по-топла в сравнение с изминалите ледени дни. Студът ще отпусне, най-вече в Южна и Източна България, където в отделни дни максималните температури ще достигат 10–12 градуса.

Ранните прогнози сочат, че времето ще се определя от преминаващи циклони с валежи от дъжд и сняг. Сняг ще вали основно в по-студените райони на Западна България, а в останалата част от страната – предимно дъжд. По-активна валежна обстановка се очаква в периодите 25–26 януари и 28–30 януари.