Световните агенции: Оставката на Румен Радев подхранва спекулации за собствен политически проект

Световните информационни агенции отразиха новината, че президентът на България Румен Радев ще подаде оставка във вторник, 20 януари, като акцентът в международните публикации пада върху възможността държавният глава да навлезе активно в партийната политика.

- Реклама -

Агенция Reuters отбелязва, че речта на Радев, с която беше обявено решението му, е подхранила „широко разпространени спекулации, че ще създаде собствена политическа партия, с която да се яви на предстоящите парламентарни избори“.

Медията припомня още, че Радев е изразявал скептицизъм към неотдавнашното решение на България да се присъедини към еврозоната, както и че е заемал позиции, възприемани като благосклонни към Кремъл по отношение на войната в Украйна.

Агенция Agence France-Presse също обръща внимание на политическите последици от оставката:

„Широко разпространени са спекулациите, че Радев може да участва в изборите, тъй като самият той е заявявал, че иска да „обедини всички“ в борбата срещу корупцията. Неговата оставка бележи първия случай, в който държавен глава се оттегля от поста си след края на комунизма“.

Китайската държавна агенция Xinhua също разчита изявлението на Радев като ясна заявка за влизане на партийния терен, цитирайки част от речта му:

„Като даде да се разбере, че ще участва в предсрочните парламентарни избори, Радев каза: „Предстои ни битка за бъдещето на отечеството и вярвам, че ще я водим заедно с всички вас — достойните, вдъхновените и непримиримите. Ние сме готови, можем и ще успеем“.

Агенция БГНЕС припомня, че Румен Радев е петият демократично избран държавен глава на България. Той е избран за президент през ноември 2016 г. и преизбран през ноември 2021 г.

През януари 2026 г. Радев навлиза в последната си година на „Дондуков“ 2, като по-късно тази година трябва да се проведат редовните президентски избори, а новоизбраният държавен глава трябва да положи клетва през януари 2027 г.