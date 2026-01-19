The Guardian: Продажбата на Гренландия ще бъде катастрофа за Украйна

Мълчаливото съгласие на Европейския съюз за принудителната продажба на Гренландия на САЩ би изпратило катастрофален сигнал към Украйна, пише британският вестник The Guardian.

„Въпреки че Гренландия напусна Европейската общност, предшественикът на ЕС, през 1985 г., давайки съгласие за принудителната продажба на територията на държава членка на ЕС, би изпратило катастрофален сигнал за ролята на ЕС като геополитически играч и ангажимента му към Украйна“, се казва в статията.

Изданието отбелязва, че мълчанието на европейците и опитите им да разрешат ситуацията дипломатически, без да се прибягва до сериозни мерки и санкции, показват провала на стратегията за умиротворяване на президента на САЩ Доналд Тръмп.

В събота Белият дом обяви налагането на 10% мито през февруари на Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия, което ще се увеличи до 25% през юни и ще остане в сила, докато САЩ не сключат сделка за покупката на Гренландия. Гренландия е част от датското кралство. Тръмп обаче многократно е заявявал, че островът трябва да стане част от Съединените щати. Датските и гренландските власти предупредиха Вашингтон да не завзема острова, отбелязвайки, че очакват териториалната им цялост да бъде зачитана.