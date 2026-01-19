НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИнциденти

          Трагедията в Испания: Синдикати са предупреждавали още през август, че участъкът е опасен

          19 януари 2026 | 18:29 140
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Синдикатът на испанските машинисти е изпратил още през август писмо до железопътния оператор АДИФ (ADIF) с предупреждение за сериозно износване на високоскоростни жп линии, включително на трасето, на което вчера се сблъскаха два влака. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на копие от документа.

          - Реклама -

          В писмото се посочва, че по линиите има дупки, неравности и проблеми с електропроводната мрежа, които водят до чести повреди и увреждане на влаковите композиции. Текстът е публикуван и в социалната мрежа „Екс“, където синдикатът настоява, че проблемите са били добре известни и системно докладвани.

          Расте броят на жертвите на влаковата катастрофа в Испания Расте броят на жертвите на влаковата катастрофа в Испания

          „Машинистите ежедневно са уведомявали оператора за опасенията си, но не са били предприети никакви действия“, се казва в съобщението.

          По данни на Ройтерс сигналите за техническото състояние на линията са били подавани многократно, но до момента на тежкия инцидент не е имало реална реакция от страна на оператора.

          От АДИФ засега не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар по случая.

          Синдикатът на испанските машинисти е изпратил още през август писмо до железопътния оператор АДИФ (ADIF) с предупреждение за сериозно износване на високоскоростни жп линии, включително на трасето, на което вчера се сблъскаха два влака. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на копие от документа.

          - Реклама -

          В писмото се посочва, че по линиите има дупки, неравности и проблеми с електропроводната мрежа, които водят до чести повреди и увреждане на влаковите композиции. Текстът е публикуван и в социалната мрежа „Екс“, където синдикатът настоява, че проблемите са били добре известни и системно докладвани.

          Расте броят на жертвите на влаковата катастрофа в Испания Расте броят на жертвите на влаковата катастрофа в Испания

          „Машинистите ежедневно са уведомявали оператора за опасенията си, но не са били предприети никакви действия“, се казва в съобщението.

          По данни на Ройтерс сигналите за техническото състояние на линията са били подавани многократно, но до момента на тежкия инцидент не е имало реална реакция от страна на оператора.

          От АДИФ засега не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар по случая.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Проф. Румяна Коларова: Избирателите на Доган са гарантиран електорат за Радев

          Екип Евроком -
          Потенциалното влизане на държавния глава Румен Радев в реалната парламентарна политика се очертава като ключовото събитие на 2026 година. Този ход обаче носи със...
          Политика

          Прага отряза Киев: Без леки изтребители за Украйна

          Никола Павлов -
          Чехия няма да продава или дарява леки изтребители на Украйна, които да бъдат използвани за сваляне на дронове. Това заяви чешкият министър-председател Андрей Бабиш,...
          Други

          Весела Лечева: За първи път България ще има толкова силен отбор на зимна олимпиада

          Николай Минчев -
          Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева изрази оптимизъм за представянето на родните спортисти на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо. Тя...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions