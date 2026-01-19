Трагедията в Испания: Синдикати са предупреждавали още през август, че участъкът е опасен

Синдикатът на испанските машинисти е изпратил още през август писмо до железопътния оператор АДИФ (ADIF) с предупреждение за сериозно износване на високоскоростни жп линии, включително на трасето, на което вчера се сблъскаха два влака. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на копие от документа.

В писмото се посочва, че по линиите има дупки, неравности и проблеми с електропроводната мрежа, които водят до чести повреди и увреждане на влаковите композиции. Текстът е публикуван и в социалната мрежа „Екс“, където синдикатът настоява, че проблемите са били добре известни и системно докладвани.

„Машинистите ежедневно са уведомявали оператора за опасенията си, но не са били предприети никакви действия“, се казва в съобщението.

По данни на Ройтерс сигналите за техническото състояние на линията са били подавани многократно, но до момента на тежкия инцидент не е имало реална реакция от страна на оператора.

От АДИФ засега не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар по случая.