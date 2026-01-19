Тръмп: Европа трябва да гледа към войната в Украйна, а не към Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за NBC News, че Европа трябва да съсредоточи вниманието си върху войната между Русия и Украйна, вместо върху спора около Гренландия.

„Европа трябва да се съсредоточи върху войната между Русия и Украйна, защото, честно казано, виждате докъде ги е довела. Това е, върху което Европа трябва да се съсредоточи, а не върху Гренландия“, каза Тръмп. - Реклама -

Той разкритикува европейските лидери, които се противопоставят Гренландия да стане част от Съединените щати, като отново подчерта, че САЩ се нуждаят от острова по съображения за националната сигурност.

Известно е, че Тръмп заплаши да наложи мита на европейски държави, ако Вашингтон не успее да постигне сделка за закупуването на Гренландия. В интервюто си той отказа да отговори директно на въпроса дали САЩ биха могли да използват сила, за да установят контрол над острова.