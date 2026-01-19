Тръмп: Искате постоянно място в „Съвета за мир“? Таксата е 1 000 000 000 долара!

Държавите, които кандидатстват за постоянно място в предложения от президента на САЩ Доналд Тръмп „Съвет за мир“, ще трябва да платят входна такса от един милиард долара. Това съобщават няколко американски медии, както и израелското онлайн издание „Таймс ъф Израел“, позовавайки се на проект на устава на новата структура.

Първоначалната идея за „Съвета за мир“ е била той да наблюдава управлението и възстановяването на ивицата Газа след войната. В проектодокумента обаче не се споменава изрично палестинската територия, а мандатът на органа е значително разширен – да участва в разрешаването на въоръжени конфликти по света.

„Съветът за мир е международна организация, която има за цел да насърчава стабилността, да възстановява надеждно и легитимно управление и да гарантира траен мир в региони, засегнати или застрашени от конфликти“, се посочва в пълния текст на проекта, цитиран от АФП.

В преамбюла на хартата се отправя косвена критика към Организацията на обединените нации, като се заявява, че новият орган трябва да има „смелостта да се отклони от подходи и институции, които твърде често са се проваляли“. Според документа „Съветът за мир“ трябва да функционира като по-гъвкав и по-ефективен международен механизъм за изграждане на мир.

Информацията за размера на изискваната сума беше разкрита от агенция „Блумбърг“. Според проекта държавите, които не внесат поне един милиард долара в брой, ще могат да участват в структурата само за срок до три години.

„Всяка държава членка упражнява мандат с максимална продължителност три години от влизането в сила на настоящата харта, с възможност за подновяване от президента. Това ограничение не се прилага за държави, които внесат повече от един милиард долара в брой през първата година“, се уточнява в документа.

Членството в „Съвета за мир“ няма да бъде отворено – в него ще могат да участват само държави, поканени лично от президента на САЩ. Доналд Тръмп ще бъде председател на органа и ще разполага с окончателната дума по всички решения, дори когато те са подложени на гласуване от страните членки.

Кремъл съобщи в понеделник, че руският президент Владимир Путин е получил покана за участие „по дипломатически канали“. Покани са получили и други чуждестранни лидери, смятани за близки до Тръмп, сред които аржентинският президент Хавиер Милей и унгарският министър-председател Виктор Орбан.