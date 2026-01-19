НА ЖИВО
          Свят

          Тръмп с нови послания за Гренландия, Дания отвърна: Европа няма да се поддаде на изнудване

          19 януари 2026 | 08:53
          Президентът Доналд Тръмп заяви, че Дания не е направила нищо, за да отстрани „руската заплаха“ от Гренландия, като отправи ново остро послание по темата за стратегическия арктически остров.

          В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп написа:

          „Дания не успя да направи нищо, за да премахне руската заплаха от Гренландия. Сега е време и това ще бъде направено!!!“

          Към момента официална реакция от Копенхаген няма, но датският министър-председател Мете Фредериксен коментира темата индиректно, заявявайки, че Европа няма да се поддаде на изнудване.

          Изявлението ѝ беше направено в контекста на заплахите на президента Тръмп за налагане на нови търговски мита срещу държави, които се противопоставят на намерението на Съединените щати да поемат контрол над Гренландия.

          Темата за бъдещето на острова, който е автономна територия на Дания, продължава да създава напрежение между Вашингтон и европейските столици, като според анализатори въпросът за сигурността и геополитическото влияние в Арктика все по-често излиза на преден план.

