Удължават епидемията във Варна до другата седмица

Грипната епидемия във Варна и областта ще бъде удължена. Това реши на свое заседание комисията за борба с острите респираторни заболявания към Регионалната здравна инспекция, съобщи БНР.

Противоепидемичните мерки остават в сила до 26 януари включително. Учениците в областта ще продължат обучението си в онлайн среда до следващия понеделник.

От РЗИ мотивират решението си с това, че заболеваемостта от грип и остри респираторни инфекции в региона остава висока и не се отчита трайна тенденция към спад.