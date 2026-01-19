Удължават епидемията във Варна до другата седмица

19 януари 2026 | 15:51
36
Грипната епидемия във Варна и областта ще бъде удължена. Това реши на свое заседание комисията за борба с острите респираторни заболявания към Регионалната здравна инспекция, съобщи БНР.
- Реклама -
Противоепидемичните мерки остават в сила до 26 януари включително. Учениците в областта ще продължат обучението си в онлайн среда до следващия понеделник.
От РЗИ мотивират решението си с това, че заболеваемостта от грип и остри респираторни инфекции в региона остава висока и не се отчита трайна тенденция към спад.
Грипната епидемия във Варна и областта ще бъде удължена. Това реши на свое заседание комисията за борба с острите респираторни заболявания към Регионалната здравна инспекция, съобщи БНР.
- Реклама -
Противоепидемичните мерки остават в сила до 26 януари включително. Учениците в областта ще продължат обучението си в онлайн среда до следващия понеделник.
От РЗИ мотивират решението си с това, че заболеваемостта от грип и остри респираторни инфекции в региона остава висока и не се отчита трайна тенденция към спад.