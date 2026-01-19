НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЗдраве

          Удължават епидемията във Варна до другата седмица

          19 януари 2026 | 15:51 360
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Грипната епидемия във Варна и областта ще бъде удължена. Това реши на свое заседание комисията за борба с острите респираторни заболявания към Регионалната здравна инспекция, съобщи БНР.

          - Реклама -

          Противоепидемичните мерки остават в сила до 26 януари включително. Учениците в областта ще продължат обучението си в онлайн среда до следващия понеделник.

          От РЗИ мотивират решението си с това, че заболеваемостта от грип и остри респираторни инфекции в региона остава висока и не се отчита трайна тенденция към спад.

          Грипната вълна се разширява: Бургас пред риск от грипна епидемия Грипната вълна се разширява: Бургас пред риск от грипна епидемия

          Грипната епидемия във Варна и областта ще бъде удължена. Това реши на свое заседание комисията за борба с острите респираторни заболявания към Регионалната здравна инспекция, съобщи БНР.

          - Реклама -

          Противоепидемичните мерки остават в сила до 26 януари включително. Учениците в областта ще продължат обучението си в онлайн среда до следващия понеделник.

          От РЗИ мотивират решението си с това, че заболеваемостта от грип и остри респираторни инфекции в региона остава висока и не се отчита трайна тенденция към спад.

          Грипната вълна се разширява: Бургас пред риск от грипна епидемия Грипната вълна се разширява: Бургас пред риск от грипна епидемия
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Румен Радев свиква спешна среща на екипа си преди обръщението към нацията

          Екип Евроком -
          Президентът Румен Радев събира представителите на своята администрация в Гербовата зала на "Дондуков" 2 в 17:00 часа. Информацията за извънредното събиране бе съобщена от...
          България

          Исторически момент: ГКПП „Рудозем – Ксанти“ отваря след 30 години чакане

          Екип Евроком -
          След повече от три десетилетия на планиране, строителство и очакване, дългожданият граничен контролно-пропускателен пункт „Рудозем – Ксанти“ най-накрая ще бъде отворен за движение. Новината...
          Политика

          „Величие“ каза дали ще подкрепи проект на Радев

          Никола Павлов -
          Народният представител от „Величие“ Юлиана Матеева заяви, че формацията ѝ би подкрепила политически проект на президента Румен Радев, ако той обяви създаването на партия...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions