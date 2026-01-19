НА ЖИВО
          НачалоВойна

          Украински военен: Русия превъзхожда Украйна по количеството и техническата поддръжка на дроновете

          19 януари 2026 | 10:03
          Дронове Гербер
          Дронове Гербер
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия като цяло превъзхожда Украйна по брой дронове и техническа поддръжка, но качеството на пилотите очевидно е в полза на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Ето как украинският военен с позивна „Алекс“ оцени противопоставянето между двете армии по отношение на това ключово оръжие.

          Авторът на Telegram канала „Офицер“ пише, че тази година руснаците възнамеряват не само да увеличат производството на безпилотни летателни апарати, но и да разширят самия безпилотен компонент, при това няколко пъти.

          „Алекс“ отбелязва, че в момента Русия нанася все повече щети на бронята и техниката на ВСУ с удари с дронове, като се фокусира предимно върху логистиката. Междувременно украинските подразделения са дали приоритет на елиминирането на руския личен състав.

