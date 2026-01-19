Украински военен: Русия превъзхожда Украйна по количеството и техническата поддръжка на дроновете

Русия като цяло превъзхожда Украйна по брой дронове и техническа поддръжка, но качеството на пилотите очевидно е в полза на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Ето как украинският военен с позивна „Алекс“ оцени противопоставянето между двете армии по отношение на това ключово оръжие.

- Реклама -

Авторът на Telegram канала „Офицер“ пише, че тази година руснаците възнамеряват не само да увеличат производството на безпилотни летателни апарати, но и да разширят самия безпилотен компонент, при това няколко пъти.

„Алекс“ отбелязва, че в момента Русия нанася все повече щети на бронята и техниката на ВСУ с удари с дронове, като се фокусира предимно върху логистиката. Междувременно украинските подразделения са дали приоритет на елиминирането на руския личен състав.