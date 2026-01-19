НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Украинският военен „Мучной“: С превземането на Закотне руснаците затварят обкръжението на Ямпол

          19 януари 2026 | 10:22 710
          Закотне
          Закотне
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          В северната Донецка област село Закотне навлиза в червената зона. Това съобщи украинският военен с позивна „Мучной“ от 25-та отделна въздушно-десантна бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), предава „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          Авторът на Telegram канала Muchnoy ✙ Jugend пише, че руски сили вече са забелязани в западната и северозападната част на селото. Интерактивните карти от украинския информационен ресурс DeepState, датирани от 17 януари, показват, че селото все още е в сивата зона. Същата карта показва, че превземането му може да затвори обкръжението около украинските позиции край Ямпол.

          Междувременно „Мучной“ отбелязва, че на записите от кадрите от обективния контрол вече се виждат руски знамена, издигнати на това място. Военнослужещият смята, че това е опит за създаване на илюзията за контрол и упражняване на психологически натиск.

          Генералният щаб на ВСУ също регистрира руски атаки в района на Ямпол във вечерния си доклад.

          „Мучной“ добавя, че руската армия активно използва дронове и артилерия в районите на Резниковка и Кривая Лука. Войникът казва, че характерът на ударите и концентрацията на огъня показват, че руснаците разглеждат тези райони като перспективни за по-нататъшен натиск.

          В северната Донецка област село Закотне навлиза в червената зона. Това съобщи украинският военен с позивна „Мучной“ от 25-та отделна въздушно-десантна бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), предава „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          Авторът на Telegram канала Muchnoy ✙ Jugend пише, че руски сили вече са забелязани в западната и северозападната част на селото. Интерактивните карти от украинския информационен ресурс DeepState, датирани от 17 януари, показват, че селото все още е в сивата зона. Същата карта показва, че превземането му може да затвори обкръжението около украинските позиции край Ямпол.

          Междувременно „Мучной“ отбелязва, че на записите от кадрите от обективния контрол вече се виждат руски знамена, издигнати на това място. Военнослужещият смята, че това е опит за създаване на илюзията за контрол и упражняване на психологически натиск.

          Генералният щаб на ВСУ също регистрира руски атаки в района на Ямпол във вечерния си доклад.

          „Мучной“ добавя, че руската армия активно използва дронове и артилерия в районите на Резниковка и Кривая Лука. Войникът казва, че характерът на ударите и концентрацията на огъня показват, че руснаците разглеждат тези райони като перспективни за по-нататъшен натиск.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Авиационен експерт: Украйна не може да сваля всички балистични ракети на Русия

          Иван Христов -
          Украйна няма капацитет да сваля всички балистични ракети, изстреляни от Русия. Страната обаче вече е демонстрирала висока ефективност при свалянето на крилати ракети, обясни...
          Война

          Александър Сирски очаква Русия значително да засили ударите по Украйна

          Иван Христов -
          Русия планира да увеличи производството на дронове „Шахед“, за да може ежедневно да се използват до 1000 бройки.Това заяви главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна...
          Война

          Украински военен: Русия превъзхожда Украйна по количеството и техническата поддръжка на дроновете

          Иван Христов -
          Русия като цяло превъзхожда Украйна по брой дронове и техническа поддръжка, но качеството на пилотите очевидно е в полза на Въоръжените сили на Украйна...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions