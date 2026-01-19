В северната Донецка област село Закотне навлиза в червената зона. Това съобщи украинският военен с позивна „Мучной“ от 25-та отделна въздушно-десантна бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), предава „Зеркало недели“.

Авторът на Telegram канала Muchnoy ✙ Jugend пише, че руски сили вече са забелязани в западната и северозападната част на селото. Интерактивните карти от украинския информационен ресурс DeepState, датирани от 17 януари, показват, че селото все още е в сивата зона. Същата карта показва, че превземането му може да затвори обкръжението около украинските позиции край Ямпол.

Междувременно „Мучной“ отбелязва, че на записите от кадрите от обективния контрол вече се виждат руски знамена, издигнати на това място. Военнослужещият смята, че това е опит за създаване на илюзията за контрол и упражняване на психологически натиск.

Генералният щаб на ВСУ също регистрира руски атаки в района на Ямпол във вечерния си доклад.

„Мучной“ добавя, че руската армия активно използва дронове и артилерия в районите на Резниковка и Кривая Лука. Войникът казва, че характерът на ударите и концентрацията на огъня показват, че руснаците разглеждат тези райони като перспективни за по-нататъшен натиск.