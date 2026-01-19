НА ЖИВО
          Война

          Умеров се отчете за двудневните преговори в САЩ: Обсъждан е основно „Плана за просперитет" и гаранциите за сигурност за Украйна

          Украинската делегация завърши двудневно посещение в САЩ, където проведе серия от стратегически консултации с представители на екипа на президента Доналд Тръмп. Според секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНБО) на Украйна Рустем Умеров, работната група на Киев е включвала още началника на Главното разузнавателно управление Кирило Буданов и члена на парламента Давид Арахамия. В американската делегация са били Стив Уиткоф, Джаред Кушнер, секретарят на армията Дан Дрискол и говорителят на Белия дом Джош Грюнбаум, предава „Зеркало недели“.

          Страните са се фокусирали върху обсъждането на икономическото развитие, Плана за просперитет и разработването на конкретни механизми за прилагане на гаранциите за сигурност за Украйна.

          По време на срещите украинските представители информираха американските си партньори за критичната ситуация в енергийната система, причинена от последните масирани атаки от страна на Руската федерация.

          В обръщението си на 18 януари президентът Володимир Зеленски потвърди получаването на доклади за резултатите от тези преговори, отбелязвайки, че в момента се води активна работа по пакет от документи, необходими за постигане на справедлив мир. Държавният глава подчерта, че постоянните атаки на Русия срещу гражданска инфраструктура и заплахите за атомните електроцентрали демонстрират липсата на истинско желание от страна на Москва за дипломатическо уреждане на спора.

          След посещението страните се споразумяха да издигнат консултациите до ниво специализирани екипи, чийто следващ етап е планиран да се проведе на Световния икономически форум в Давос.

