Въоръжен обир на инкасо автомобил в Ихтиман: откраднати над 80 000 евро

Очаква се полицията и прокуратурата да предоставят допълнителна информация за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман, извършен в петък. При нападението са били задигнати малко над 80 хиляди евро.

По първоначални данни извършителите са били с маски и са насочили огнестрелно оръжие срещу служителите на охранителната фирма, обслужваща инкасо автомобила. След грабежа двамата заподозрени са избягали пеша, което е довело до мащабно полицейско преследване.

След продължителна акция на органите на реда, заподозрените са били заловени в рамките на същия ден. Към момента няма данни те да са криминално проявени.

Разследването по случая продължава, като се очакват официални подробности за механизма на престъплението и повдигнатите обвинения.