НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Въоръжен обир на инкасо автомобил в Ихтиман: откраднати над 80 000 евро

          19 януари 2026 | 08:09 110
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Очаква се полицията и прокуратурата да предоставят допълнителна информация за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман, извършен в петък. При нападението са били задигнати малко над 80 хиляди евро.

          - Реклама -

          По първоначални данни извършителите са били с маски и са насочили огнестрелно оръжие срещу служителите на охранителната фирма, обслужваща инкасо автомобила. След грабежа двамата заподозрени са избягали пеша, което е довело до мащабно полицейско преследване.

          МВР-Перник стартира кампания срещу измами при въвеждането на еврото МВР-Перник стартира кампания срещу измами при въвеждането на еврото

          След продължителна акция на органите на реда, заподозрените са били заловени в рамките на същия ден. Към момента няма данни те да са криминално проявени.

          Разследването по случая продължава, като се очакват официални подробности за механизма на престъплението и повдигнатите обвинения.

          Очаква се полицията и прокуратурата да предоставят допълнителна информация за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман, извършен в петък. При нападението са били задигнати малко над 80 хиляди евро.

          - Реклама -

          По първоначални данни извършителите са били с маски и са насочили огнестрелно оръжие срещу служителите на охранителната фирма, обслужваща инкасо автомобила. След грабежа двамата заподозрени са избягали пеша, което е довело до мащабно полицейско преследване.

          МВР-Перник стартира кампания срещу измами при въвеждането на еврото МВР-Перник стартира кампания срещу измами при въвеждането на еврото

          След продължителна акция на органите на реда, заподозрените са били заловени в рамките на същия ден. Към момента няма данни те да са криминално проявени.

          Разследването по случая продължава, като се очакват официални подробности за механизма на престъплението и повдигнатите обвинения.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Баща и дъщеря загинаха при челен удар край Ловеч, шофьорът на камиона избяга

          Дамяна Караджова -
          Близък на загиналите търси справедливост след тежка катастрофа, отнела живота на баща и дъщеря в събота при челен сблъсък между лек автомобил и камион
          Общество

          Грипът затвори училищата в Добрич: учениците преминават онлайн

          Дамяна Караджова -
          От днес учениците в Добрич преминават на дистанционно обучение, а в областта влизат в сила и допълнителни противоепидемични мерки
          Политика

          След отхвърлянето на 100% машинно гласуване, промените в Изборния кодекс продължават

          Дамяна Караджова -
          Работата по промените в Изборния кодекс в Народното събрание продължава, като депутатите вече отхвърлиха предложението на ПП–ДБ
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions