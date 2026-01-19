„Величие“ каза дали ще подкрепи проект на Радев

Народният представител от „Величие“ Юлиана Матеева заяви, че формацията ѝ би подкрепила политически проект на президента Румен Радев, ако той обяви създаването на партия в очакваното тази вечер обръщение към българския народ.

„Многократно сме заявявали, че ще подкрепим такъв“, каза Матеева пред журналисти, коментирайки спекулациите около евентуалното влизане на държавния глава в активната политика.

Матеева направи изявлението си в кулоарите на парламента, където участва в заседание на правната комисия. Тя не навлезе в подробности за формата или условията на подобна подкрепа, но подчерта, че позицията на „Величие“ по темата е последователна.