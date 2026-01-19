НА ЖИВО
      понеделник, 19.01.26
          Политика

          „Величие" каза дали ще подкрепи проект на Радев

          19 януари 2026 | 15:40
          Народният представител от „Величие“ Юлиана Матеева заяви, че формацията ѝ би подкрепила политически проект на президента Румен Радев, ако той обяви създаването на партия в очакваното тази вечер обръщение към българския народ.

          „Многократно сме заявявали, че ще подкрепим такъв“, каза Матеева пред журналисти, коментирайки спекулациите около евентуалното влизане на държавния глава в активната политика.

          Матеева направи изявлението си в кулоарите на парламента, където участва в заседание на правната комисия. Тя не навлезе в подробности за формата или условията на подобна подкрепа, но подчерта, че позицията на „Величие“ по темата е последователна.

          БСП-ОЛ: Ние сме потенциален партньор на партията на Радев БСП-ОЛ: Ние сме потенциален партньор на партията на Радев

