„Великата слънчева стена“: Китай планира гигантска соларна електроцентрала от 100 GW в пустинята

Като световен лидер във внедряването на технологии за възобновяема енергия, и по-специално слънчева енергия, Китай стартира нов мащабен проект, известен като „Великата слънчева стена“.

Според Energiesmedia, в пустинята Кузупи в Северен Китай е планирано изграждането на масивна слънчева електроцентрала, която ще се състои от около осем милиона соларни панела с общ инсталиран капацитет от 100 гигавата (GW). Изданието отбелязва, че Пекин ясно приоритизира слънчевата енергия, като добавя между 200 и 300 GW нов капацитет годишно към електропреносната си мрежа.

Според наличните данни соларният комплекс ще бъде с дължина близо 133 километра и широчина около 25 километра, което го превръща в една от най-големите подобни инсталации в света. Китай вече има опит с подобни проекти, след като по-рано стартира друга пустинна слънчева централа с мощност 455 GW.

Компанията разработчик Ordos Energy посочва, че новата мегаелектроцентрала ще може да генерира:

„повече от достатъчно енергия, за да задоволи енергийните нужди на Пекин“.

Планирано е „Великата слънчева стена“ да произвежда около 180 милиарда киловатчаса електроенергия годишно до 2030 г., което представлява приблизително 20% от пълния ѝ проектен капацитет.

Освен енергийния ефект, китайските власти очакват и екологични ползи. Последни научни данни сочат, че покриването на пустинни райони със соларни панели може да има положително въздействие върху почвата и местните екосистеми.

Ползи от слънчевите електроцентрали за почвата

Както съобщава UNIAN, наскоро публикувано научно изследване показва, че при определени условия соларните електроцентрали могат да подобрят състоянието на околната среда. В пустинята Талатан в Западен Китай инсталираните панели създават собствен микроклимат, който променя свойствата на почвата и насърчава растежа на растителността.

Изследването установява, че почвата под соларните панели е около два пъти по-„здрава“ в сравнение с открития пустинен пясък. Причината е, че сянката понижава температурите и задържа влагата, което стимулира развитието на растения и микроорганизми. Учените допускат, че мащабни соларни проекти могат да се превърнат и в инструмент за частично възстановяване на пустинни райони, наред с производството на чиста енергия.