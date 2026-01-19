Весела Лечева: За първи път България ще има толкова силен отбор на зимна олимпиада

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева изрази оптимизъм за представянето на родните спортисти на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо. Тя взе участие в официалната церемония по представянето на Игрите, която се състоя в италианското посолство в София по покана на посланика Марчело Апичела.

- Реклама -

„Българската делегация ще бъде от 20 представители. Смея да твърдя, че за първи път България ще има толкова силен отбор на Зимните олимпийски игри. Само през изминалия ден на Световната купа в Банско ние имаме два подиума, златният медал на Тервел Замфиров, когото искам да поздравя. Радослав Янков, който също завоюва място на подиума с трето място. Нека да споменем и Малена Замфирова, която беше избрана за най-добър млад състезател в зимните спортове от европейските олимпийски комитети. И тя ни зарадва през изминалия сезон с няколко подиума. На предишната Световна купа Александър Кръшняк спечели последната квота за Олимпийските игри с второ място. Алберт Попов – Мадона ди Кампильо е неговото място, където той завоюва най-големия свой успех – първо място за Световната купа (в слалома) миналия сезон. Мога да изброя имената на Влади Зографски, който представлява ски-скоковете в България и непрекъснато е в елита на този спорт, въпреки че България все още няма работеща шанца. На фигурно пързаляне ще ни представя очарователната Александра Фейгин, на която пожелаваме успех“, бяха първите й думи.

„Няма как да подценявам участието на нито един от тези 20 спортисти. Самият факт, че са класирани на Олимпийски игри, показва, че те работят неуморно, всеки ден, системно преодолявайки предизвикателства и трудности, знаеки колко е трудно да постигнеш високите цели, които си поставяш. Те се конкурират на само със световния елит, но и със себе си, най-трудната борба. Полежавам на всеки един от тях успех на Олимпийските игри. Пожелавам кураж, воля, хладнокръвие и най-вече увереност в това, че могат да постигнат най-доброто, на което са способни, именно в предстоящите стартове. Да не се страхуват. Те вече са доказали, че го могат“, каза още тя.

Лечева вярва, че Италия ще предостави най-добрите условия за организирането на най-големия спортен форум, разчитайки на опита на страната в това отношение: „С Милано-Кортина за трети път Италия ще бъде домакин на Олимпийски игри, което показва опита, експертизата на Италия, че тя ще има своите възможности да организира едни от най-добрите игри. Италия е предпочитана дестинация от милиони туристи, милиони почитатели на професионалния спорт. Голяма част от състезанията ще бъдат проведени на емблематични за италианците и за всички почитатели на спорта места. Откриването на Олимпийските игри ще бъде на емблематичния стадион „Сан Сиро“, състезанията в ски-алпийски дисциплини и сноуборд ще бъдат проведени на ски-пистите в Ливиньо и Бормио.“