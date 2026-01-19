ВСУ контролират центъра на Купянск

Украинската групировка „Хартия“ държи под контрол централната част на град Купянск в Харковска област, както и сградата на градския съвет. Това съобщи командващият Националната гвардия на Украйна (НГУ) Александър Пивненко, цитиран от УНИАН.

„Междувременно, военнослужещи от разузнавателно-ударната група на 4-ти батальон на бригадата „Хартия“ продължават да разчистват града от остатъците от руските окупационни сили“, добави той.