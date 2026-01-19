WSJ: Европа може да забрани на САЩ да използват военните си бази на континента заради Гренландия

Европейските държави може да забранят на САЩ да използват военни бази в региона в отговор на ситуацията около Гренландия, съобщава The Wall Street Journal.

„Последната мярка би била да се ограничи или спре използването на военни бази от САЩ в цяла Европа“, се казва в статията.

Подобен ход би изострил тлеещото напрежение и би могъл да накара Доналд Тръмп да изтегли американските войски от континента. И двете страни казват, че това е нещо, което нито едната не иска, отбелязва статията.