НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          WSJ: Европа може да забрани на САЩ да използват военните си бази на континента заради Гренландия

          19 януари 2026 | 08:53 300
          Рамщайн
          Рамщайн
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Европейските държави може да забранят на САЩ да използват военни бази в региона в отговор на ситуацията около Гренландия, съобщава The Wall Street Journal.

          - Реклама -

          „Последната мярка би била да се ограничи или спре използването на военни бази от САЩ в цяла Европа“, се казва в статията.

          Подобен ход би изострил тлеещото напрежение и би могъл да накара Доналд Тръмп да изтегли американските войски от континента. И двете страни казват, че това е нещо, което нито едната не иска, отбелязва статията.

          Европейските държави може да забранят на САЩ да използват военни бази в региона в отговор на ситуацията около Гренландия, съобщава The Wall Street Journal.

          - Реклама -

          „Последната мярка би била да се ограничи или спре използването на военни бази от САЩ в цяла Европа“, се казва в статията.

          Подобен ход би изострил тлеещото напрежение и би могъл да накара Доналд Тръмп да изтегли американските войски от континента. И двете страни казват, че това е нещо, което нито едната не иска, отбелязва статията.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Доналд Тръмп: Повече не съм длъжен да мисля за мир

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „вече не се чувства задължен да мисли за мир“, защото не е удостоен с Нобелова награда за...
          Политика

          Проф. Пламен Киров с прогноза: Какво ще се случи ако Радев и Йотова подадат оставка?

          Росица Николаева -
          Все по-големи стават слуховете, че тази седмица  президентът Румен Радев ще обяви свой проект, напускайки президентството. Същият слух важи и за вицепрезидента Илияна Йотова. "Председателят на...
          Крими

          Служител на охранителна фирма сред заподозрените за въоръжения обир на инкасо в Ихтиман

          Дамяна Караджова -
          Единият от заподозрените за дръзкия обир на инкасо автомобил в Ихтиман е служител на охранителната фирма
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions