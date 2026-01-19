За първи път в България: „Кадифеният“ глас на Луиджи Каталано ще звучи в София тази пролет

„Кадифеният“ глас на изпълнителя Луиджи Каталано ще прозвучи за първи път в България, на 28 март 2026 г. на сцената на Sofia Live Club.

Вратите отварят в 19:30 ч., а началото е в 20:30 ч.



Луиджи Каталано е артист, който превръща музиката в чувство и емоция. Хитът му с DJ Buscemi “Luna Misteriosa”,превзема класациите за цели 16 седмици, докато неговият магнетичен стил печели ефир и симпатии в цяла Европа.

През 2020 г. Луиджи отново докосва световната публика чрез „Donna Carmen“ – песен, която за кратко време достига до сърцата на музикалните ценители със своята дълбока емоционалност и хармония.

Неговите произведения са включени в реномираните компилации Buddha Bar.

Луиджи Каталано пристига за първи път в България на 28 март 2026 г. за един интимен концерт, изпълнен с авторска музика, съчетана с кавъри на световни парчета, като

“Via Con Me”,“City Lights”,“I Giardini Di Marzo”,“Driving Home for Christmas”и много други..



Билети за събитието може да закупите само онлайн тук -> https://www.more.com/bg-bg/tickets/music/luigi-catalano-live

Линк към официалното събитие във Фейсбук -> https://www.facebook.com/events/1373668920836269

Телевизия „Евроком“ е медиен партньор на събитието.