НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКултура

          За първи път в България: „Кадифеният“ глас на Луиджи Каталано ще звучи в София тази пролет

          19 януари 2026 | 11:19 40
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Кадифеният“ глас на изпълнителя Луиджи Каталано ще прозвучи за първи път в България, на 28 март 2026 г. на сцената на Sofia Live Club.
          Вратите отварят в 19:30 ч., а началото е в 20:30 ч.

          Луиджи Каталано е артист, който превръща музиката в чувство и емоция. Хитът му с DJ Buscemi “Luna Misteriosa”,превзема класациите за цели 16 седмици, докато неговият магнетичен стил печели ефир и симпатии в цяла Европа.

          - Реклама -

          През 2020 г. Луиджи отново докосва световната публика чрез „Donna Carmen“ – песен, която за кратко време достига до сърцата на музикалните ценители със своята дълбока емоционалност и хармония.

          Неговите произведения са включени в реномираните компилации Buddha Bar.

          Луиджи Каталано пристига за първи път в България на 28 март 2026 г. за един интимен концерт, изпълнен с авторска музика, съчетана с кавъри на световни парчета, като
          “Via Con Me”,“City Lights”,“I Giardini Di Marzo”,“Driving Home for Christmas”и много други..

          Билети за събитието може да закупите само онлайн тук -> https://www.more.com/bg-bg/tickets/music/luigi-catalano-live

          Линк към официалното събитие във Фейсбук -> https://www.facebook.com/events/1373668920836269

          Телевизия „Евроком“ е медиен партньор на събитието.

          „Кадифеният“ глас на изпълнителя Луиджи Каталано ще прозвучи за първи път в България, на 28 март 2026 г. на сцената на Sofia Live Club.
          Вратите отварят в 19:30 ч., а началото е в 20:30 ч.

          Луиджи Каталано е артист, който превръща музиката в чувство и емоция. Хитът му с DJ Buscemi “Luna Misteriosa”,превзема класациите за цели 16 седмици, докато неговият магнетичен стил печели ефир и симпатии в цяла Европа.

          - Реклама -

          През 2020 г. Луиджи отново докосва световната публика чрез „Donna Carmen“ – песен, която за кратко време достига до сърцата на музикалните ценители със своята дълбока емоционалност и хармония.

          Неговите произведения са включени в реномираните компилации Buddha Bar.

          Луиджи Каталано пристига за първи път в България на 28 март 2026 г. за един интимен концерт, изпълнен с авторска музика, съчетана с кавъри на световни парчета, като
          “Via Con Me”,“City Lights”,“I Giardini Di Marzo”,“Driving Home for Christmas”и много други..

          Билети за събитието може да закупите само онлайн тук -> https://www.more.com/bg-bg/tickets/music/luigi-catalano-live

          Линк към официалното събитие във Фейсбук -> https://www.facebook.com/events/1373668920836269

          Телевизия „Евроком“ е медиен партньор на събитието.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Кирил Дмитриев: ЕС капитулира бързо за Гренландия

          Иван Христов -
          Кирил Дмитриев, специалният представител на президента на Русия по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни, изрази мнение, че капитулацията на ЕС е била...
          Общество

          Години след „Фукушима“: технически проблем спря рестарта на най-голямата АЕЦ в света

          Дамяна Караджова -
          Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO) обяви, че отлага рестарта на реактор в ядрената електроцентрала „Кашивазаки-Карива“
          Политика

          НОВ СЛУХ: В сряда Радев подава оставка и обявява служебното правителство?

          Никола Павлов -
          В сряда президентът Румен Радев се очаква да обяви оставката си като държавен глава пред Конституционния съд и да влезе в активната политика, за...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions