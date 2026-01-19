НА ЖИВО
          Война

          Зеленски: Русия ще повреди украинските АЕЦ

          19 януари 2026 | 08:28
          Иван Христов
          Киев има информация, че Русия планира да повреди атомните електростанции (АЕЦ) на Украйна, обяви президентът на страната Володимир Зеленски, цитиран от УНИАН.

          „Ако руснаците наистина бяха сериозни за прекратяване на войната, те щяха да се съсредоточат върху дипломацията, а не върху ракетни атаки, не върху прекъсвания на електрозахранването и не върху опити да повредят дори нашите АЕЦ. Имаме информация за съоръженията, където Русия е провеждала разузнаване, разузнаване за удари. Всичко ясно показва, че дипломацията определено не е приоритет за Русия“, казва украинският лидер.

          Зеленски отбеляза, че Украйна държи САЩ информирани за развитието в Украйна, както и за продължаващите удари на Русия срещу енергийната мрежа на Украйна.

          Зеленски добави, че руснаците атакуват съоръжения на Нафтогаз в различни региони на Украйна през цялата седмица. Той уточни, че последният удар е бил в събота и е бил насочен към производството на газ.

