      понеделник, 19.01.26
          Жена загина при тежка катастрофа между Сопот и Карлово

          19 януари 2026 | 10:50
          Снимка: БГНЕС
          63-годишна жена е загинала при тежък пътен инцидент на пътя между Сопот и Карлово. Катастрофата е станала около 13:00 часа вчера, когато лек автомобил внезапно е напуснал пътното платно, преминал е през канавка и се е ударил в крайпътно дърво.

          На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е констатирал смъртта на жената, управлявала автомобила. Други участници в произшествието няма.

          Районът е бил временно отцепен, а служители на Районното управление на МВР в Карлово са извършили оглед на местопроизшествието.

          Причините и обстоятелствата, довели до катастрофата, се изясняват в рамките на образувано досъдебно производство.

