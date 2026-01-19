Жена загина при тежка катастрофа между Сопот и Карлово

63-годишна жена е загинала при тежък пътен инцидент на пътя между Сопот и Карлово. Катастрофата е станала около 13:00 часа вчера, когато лек автомобил внезапно е напуснал пътното платно, преминал е през канавка и се е ударил в крайпътно дърво.

На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е констатирал смъртта на жената, управлявала автомобила. Други участници в произшествието няма.

Районът е бил временно отцепен, а служители на Районното управление на МВР в Карлово са извършили оглед на местопроизшествието.

Причините и обстоятелствата, довели до катастрофата, се изясняват в рамките на образувано досъдебно производство.