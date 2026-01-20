НА ЖИВО
          Албин Курти: Сърбия осъзнава, че Косово е държава, но не е готова да го признае

          20 януари 2026
          Изпълняващият длъжността министър-председател на Косово Албин Курти заяви, че не се очаква Сърбия скоро да признае Косово, въпреки че в Белград вече разбират, че Косово е независима държава.

          Курти коментира отношенията между двете страни по време на дискусия, организирана в „Косовската къща“ в рамките на Световен икономически форум в Давос, съобщи изданието „Коха“. В разговора участва и бившият британски политик Рори Стюарт.

          „От четирите ни съседи трима ни признават: Албания, Черна гора и Северна Македония. Сърбия не ни признава и не изглежда да желае да го направи скоро, въпреки че, според мен, те разбират по-добре от всякога, че ние сме друга държава. Реалността се е променила много. Това, което трябва да се случи, е тяхната мечта за завръщане в Косово да избледнее“, заяви Курти.

          В изказването си той засегна и продължаващата институционална блокада в страната, която започна през февруари миналата година. По думите му, предсрочните парламентарни избори не са били търсена цел, а резултат от липсата на политическо сътрудничество от страна на опозицията.

          „Опитахме всичко. Опитахме се да се срещнем с една или две опозиционни партии. Едната не искаше да се срещне, а другата искаше председател на парламента с едва трима депутати. След това, когато не приеха нашето предложение за председател на парламента, ние го променихме няколко пъти и отново опозицията каза ‘не’“, подчерта Курти.

          Той добави, че управляващите са направили редица компромиси, но политическата безизходица е наложила провеждането на предсрочен вот, за да се възстанови нормалното функциониране на институциите в Косово.

