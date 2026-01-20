Албин Курти: Сърбия осъзнава, че Косово е държава, но не е готова да го признае

Изпълняващият длъжността министър-председател на Косово Албин Курти заяви, че не се очаква Сърбия скоро да признае Косово, въпреки че в Белград вече разбират, че Косово е независима държава.
- Реклама -
Курти коментира отношенията между двете страни по време на дискусия, организирана в „Косовската къща“ в рамките на Световен икономически форум в Давос, съобщи изданието „Коха“. В разговора участва и бившият британски политик Рори Стюарт.
В изказването си той засегна и продължаващата институционална блокада в страната, която започна през февруари миналата година. По думите му, предсрочните парламентарни избори не са били търсена цел, а резултат от липсата на политическо сътрудничество от страна на опозицията.
Той добави, че управляващите са направили редица компромиси, но политическата безизходица е наложила провеждането на предсрочен вот, за да се възстанови нормалното функциониране на институциите в Косово.
Изпълняващият длъжността министър-председател на Косово Албин Курти заяви, че не се очаква Сърбия скоро да признае Косово, въпреки че в Белград вече разбират, че Косово е независима държава.
- Реклама -
Курти коментира отношенията между двете страни по време на дискусия, организирана в „Косовската къща“ в рамките на Световен икономически форум в Давос, съобщи изданието „Коха“. В разговора участва и бившият британски политик Рори Стюарт.
В изказването си той засегна и продължаващата институционална блокада в страната, която започна през февруари миналата година. По думите му, предсрочните парламентарни избори не са били търсена цел, а резултат от липсата на политическо сътрудничество от страна на опозицията.
Той добави, че управляващите са направили редица компромиси, но политическата безизходица е наложила провеждането на предсрочен вот, за да се възстанови нормалното функциониране на институциите в Косово.