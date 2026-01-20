Александър Димитров си постави цел: Боеспособен национален отбор и положителни резултати

„Относно Светослав Вуцов – темата отдавна е изчерпана. Ние сме приели неговото решение за националния отбор. Уважаваме го. Не можем да бъдем зависими от един човек“, обяви селекционерът на България – Александър Димитров, пред българските медии в Анталия. Специалистът наблюдава изявите на родните отбори в проверките заедно със своя асистент Явор Вълчинов. Вчера стана ясно, че националният отбор на България ще участва на турнира FIFA Series 2026 през март в Индонезия, заедно с домакините, Соломонови острови и Сейнт Китс и Невис.

- Реклама -

„Искам да благодаря на БФС, че успя да организира това пътуване за мен и Явор Вълчинов. Освен българските състави има и доста родни играчи в други отбори, които успяваме да видим на живо. Гледаме по няколко мача на ден, правим анализи и ще изготвим отчет, който ще представим на спортния директор“, заяви Димитров.

„ФИФА потвърди, че ще участваме на турнира в Индонезия. Това е второ издание и ще ни даде възможност да се срещнем с отбори от други континенти и различен манталитет. „Аз съм прекарал три години в Индонезия. Там футболът е религия – на тренировки идват по 5000 човека. Инвестират много и целта им е класиране за световно първенство през 2030 година“, допълни той.

По отношение на състава за турнира беше подчертано, че ще се търси баланс между опит и подмладяване.

„Пътуването ще е тежко, но сме в добра комуникация с клубовете. По предварителни планове ще съхраним най-опитните играчи и ще дадем шанс на млади състезатели. Възможни са и дебютанти“, обясни Димитров.

Той коментира и срещите си с представители на водещи български клубове.

„Имах ползотворни разговори с треньорите и играчите на Левски и ЦСКА. Обсъдихме какво очакваме от футболистите в националния отбор, тъй като ролите им понякога се различават от тези в клубовете“, заяви той, като допълни, че правилото за младите играчи вече дава резултати.

Селекционерът изрази надежда младите български играчи в чужбина да получават редовно игрово време.

„Много е важно да играят. Ако не играят, това няма да повиши нивото им“, подчерта треньорът.

За предстоящите контроли през юни той разкри, че се водят разговори със сериозни съперници: „Ще играем с по-силни отбори, включително участници на световно първенство. Все още не мога да разкрия конкретни имена. Предстои и жребий за Лигата на нациите и след тях може да има повече яснота и окончателни решения. Не сме в позиция да се шегуваме с никого и трябва да работим отговорно. Защото от много шеги и закачки стигнахме до момент, в който на никого не му харесва нивото на националния отбор. Целим се да изградим боеспособен отбор и да постигаме положителни резултати.“

В заключение Димитров посочи Станимир Стоилов като пример за българския треньорски потенциал: „Той е повод за гордост. Съревновава се с големи клубове, въпреки че разполага с по-малък бюджет. Дано има и други български треньори като него.“