Антон Кутев: От ГЕРБ и други политически формации искат да се включат в проекта на Радев

„Радев ще промени политическото статукво в България. Наличните партии вече са загубили подкрепата на българите. Появата му ще разбута всичко това“. Това заяви пред БТВ Антон Кутев, бивш говорител на служебни кабинети на Румен Радев.

- Реклама -

„Ще бъда в някаква част на проекта на Радев, не знам с каква функция, но ще помагам“, допълни той.

Вчера и анализаторът Слави Василев заяви, че ще е част от проекта на президента.

„Нямам съмнение, че бъдещото управление ще е определено от президента Радев„, коментира Кутев.

„Не са важни лицата, а политиките, които той ще представи.“ И допълни, че по-скоро ще има нови лица и експерти.

„Може да се окаже, че при едно различно правителство „Боташ“ може да работи“, подчерта Кутев.

Според него Радев никога не е бил срещу ЕС и про-Русия. „Няма нито едно такова негово изказване.“

И заяви, че множество хора от целия политически спектър са му звънели, за да влязат в проекта на Радев. Той изключи ДПС-НН, но разкри, че е имало желаещи от ГЕРБ.