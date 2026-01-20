НА ЖИВО
          Антон Кутев: От ГЕРБ и други политически формации искат да се включат в проекта на Радев

          20 януари 2026 | 09:35 2165
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          „Радев ще промени политическото статукво в България. Наличните партии вече са загубили подкрепата на българите. Появата му ще разбута всичко това“. Това заяви пред БТВ Антон Кутев, бивш говорител на служебни кабинети на Румен Радев.

          Ще бъда в някаква част на проекта на Радев, не знам с каква функция, но ще помагам“, допълни той.

          Вчера и анализаторът Слави Василев заяви, че ще е част от проекта на президента.

          Нямам съмнение, че бъдещото управление ще е определено от президента Радев, коментира Кутев.

          Днес се очаква Румен Радев да внесе оставката си в Конституционния съд Днес се очаква Румен Радев да внесе оставката си в Конституционния съд

          „Не са важни лицата, а политиките, които той ще представи.“ И допълни, че по-скоро ще има нови лица и експерти.

          „Може да се окаже, че при едно различно правителство „Боташ“ може да работи“, подчерта Кутев.

          Според него Радев никога не е бил срещу ЕС и про-Русия. „Няма нито едно такова негово изказване.“

          И заяви, че множество хора от целия политически спектър са му звънели, за да влязат в проекта на Радев. Той изключи ДПС-НН, но разкри, че е имало желаещи от ГЕРБ.

