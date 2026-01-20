НА ЖИВО
          Правосъдие

          Апелативният съд увеличи присъдата на жена за брутален грабеж на злато във Варна

          20 януари 2026 | 15:53 350
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Апелативният съд във Варна отмени решението на първата инстанция и наложи по-тежко наказание на жена, извършила грабеж на бижута в особено големи размери. Магистратите прецениха, че първоначалната присъда от 4 години лишаване от свобода е несправедливо ниска предвид бруталността на деянието и богатото криминално минало на извършителката.

          В центъра на съдебния процес е Галя Б., която е призната за виновна за тежкото престъпление, извършено на 23 януари 2025 г. Тогава подсъдимата влиза в магазин във Варна и чрез употреба на сила отнема над половин килограм златни и сребърни накити. Общата стойност на откраднатите вещи възлиза на над 81 000 лева.

          По време на грабежа Галя Б. е нанесла жесток побой на продавачката – 88-годишна жена. Вследствие на ударите възрастната жена е приета в болница с множество травми, които съдебно-медицинската експертиза класифицира като средна телесна повреда и значителен брой леки увреждания. Извършителката е задържана бързо след инцидента, като у нея и в дома ѝ са открити откраднатите 350 броя златни накити и два сребърни синджира с общо тегло близо 600 грама.

          Делото е протекло по реда на съкратеното съдебно следствие, тъй като подсъдимата е признала всички факти в обвинителния акт. Тази процедура задължава съда да намали определеното наказание с една трета. Срещу първоначалната присъда на Окръжния съд обаче е постъпил протест от прокуратурата с искане за по-строга санкция, докато защитата е настоявала за условно осъждане.

          В мотивите си за увеличаване на наказанието Апелативният съд акцентира върху високата обществена опасност на дееца. Галя Б. е осъждана многократно за престъпления против собствеността и не работи. Съдиите отбелязват, че предишните ѝ престои в затвора не са постигнали целите на закона за превъзпитание. Особено утежняващо обстоятелство е фактът, че млада и физически здрава жена е нанесла брутален побой над беззащитна 88-годишна жертва.

          Въззивната инстанция определи наказание от 9 години лишаване от свобода. След задължителната редукция заради съкратеното следствие, Галя Б. ще трябва да изтърпи ефективно наказание от 6 години лишаване от свобода при строг режим. Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

