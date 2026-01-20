Арсенал победи Интер с 3:1 в двубой от седмия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

Лондончани са лидери в класирането на най-престижния европейски клубен турнир с пълен актив от 21 точки. Момчетата на Микел Артета са допуснали само два гола до момента, а са вкарали 20. Интер е на девето място с 12 точки.

В последния кръг от основната фаза Арсенал посреща Кайрат Алмати, а Интер е гост на Борусия Дортмунд.

Арсенал започна ударно двубоя, като още в първите секунди на срещата удари на Майлс-Люис Скели и Микел Мерино бяха блокирани от защитата на Интер.

„Артилеристите“ поведоха в резултата в десетата минута, когато Майлс-Люис Скели върна към Юриен Тимбер, който намери Габриел Жезус, а бразилецът протегна крак, за да засече топката във вратата на Ян Зомер.

„Нерадзурите“ отговориха на предизвикателството осем минути по-късно, когато Петър Сучич вкара много красив гол от границата на наказателното поле.

Сучич тръгна на самостоятелен рейд в 26-ата минута, но се засуети в наказателното поле, все пак успя да подаде на Тюрам, но той стреля много нескопосано.

Букайо Сака центрира от корнер на далечната греда, където Тросар продължи топката към Габриел Жезус, който бе непокрит и я зачесе във вратата на Зомер – 1:2 в 31-ата минута.

Тюрам изведе Луис Енрике в 39-ата минута, който показа скорост, но не и добър завършващ удар. В следващите минути Интер вдигна оборотите, но не успя да стигне до ново изравнително попадение преди края на първата част.

Играчите на Интер имаха претенции за дузпа в 54-ата минута, след като Лаутаро Мартинес се озова на тревата. Тюрам стреля право в ръцете на Давид Рая пет минути след това.

Сака получи пас в коридор в 63-ата минута, но Алесандро Бастони се хвърли чисто в краката му, за да му попречи да отправи добър изстрел.

Опасен изстрел на влезли като резерва Пио Еспозито профуча покрай вратата на Давид Рая в 67-ата минута.

Мартинели пусна страхотен дълъг пас към Виктор Гьоuереш, който от дъгата на наказателното поле разстреля Зомер в 84-ата минута.