Асен Василев: Радев да каже каква България вижда и как неговата партия иска да я изгради

„Най-хубавото нещо, което се случи на протестите миналата година е, че българските граждани разбраха, че бъдещето на държавата е в техни ръце и че, ако искат нещо да се случи, то не трябва да чакат спасител, а сами да го направят.“ Това заяви лидерът на ПП-ДБ Асен Василев пред журналисти.

По думите му, излизането на Румен Радев на политическия терен дава ясна картина за случващото се в политическата обстановка в България и предоставя реален избор на гражданите да изберат в каква държава искат да живеят. Дали искат да живеят в силна България и в силна Европа; в Европа, която е способна да се защити с обща армия и в Европа, която не се управлява с вето, а с общи правила и разбиране.

„Дали искат да живеят в България на двата стола, където се гледа на Изток, гледа се на Запад, снишаваме се и това обикновено води до национална катастрофа. Или искат да живеят в България на корупцията!? Това реално са трите пътя пред България очертаващи се на идващите избори. Кой път ще поеме страната, зависи от българските граждани„, подчерта Василев.

Той зададе въпрос към Румен Радев, свързан с еврото. „Радев каза, че се радва за въвеждането на еврото, но трябвало да има референдум, КС каза, че не е необходимо. Имаше една година обществено обсъждане на плана за въвеждане на еврото защо тогава не чухме за референдум? Третият въпрос е за машинното гласуване. Защо при машинното гласуване по времето на кабинета Денков той позволи саботаж и не смени шефа на ДАНС.

България трябва да е първо справедлива и после солидрна или обратното. Това са въпроси на които г-н Радев трябва да отговори не за нас – като политици, а за всички български граждани, за да може избрателите да си решат къде искат да живеят.“ Това заяви лидерът на ПП-ДБ Асен Василев.

„Вече има алтернатива и вече извинения за това да не се гласува – няма. Този вот е съдбовен! Радев трябва да каже каква България вижда и как неговата партия иска да я изгради. Всяка държава трява да може да определя бъдещето си и в кои съюзи да членува, а не да има големи братя, които да ѝ диктуват“, заяви той.

Василев е категоричен, че за да се разгради сегашният модел на ГЕРБ и ДПС – те трябва да имат под 80 депутати в НС. „Това може да се случи като българинът излезе и гласува“, каза той.

Запитан за Конституцията и промените в нея, лидерът на ПП заяви, че не е за старите текстове. „Не трябва политическите партии да се месят в служебния кабинет, неговата единствена роля е да има честни избори„, каза той.