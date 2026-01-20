Аварии оставиха части от София без парно и топла вода

20 януари 2026 | 10:22
Части от столицата са без парно и топла вода заради аварии, показва справка на Топлофикация – София.
От вторник сутринта без топлоподаване са живущите в блок 523 в ж.к. „Младост 1“, като очакваната дата за възстановяване е 22 януари.
На 21 януари се очаква да бъдат пуснати парното и топлата вода в блокове 43 и 44 в ж.к. „Дианабад“, където топлоподаването е прекъснато още на 19 януари.
В понеделник поради нова авария е спряно топлоподаването и в блок 129 в ж.к. „Гео Милев“, като прогнозите са услугата да бъде възстановена днес около 17:00 часа.
По данни на дружеството, още днес трябва да бъдат отстранени авариите и да бъде пуснато парното и топлата вода в:
- блок 45, блок 28 и блок 29,
- ул. „А.П. Чехов“ №64, 66 и 68,
- ул. „Райко Алексиев“, блок 103 в ж.к. „Изток“,
- детска градина №117 в ж.к. „Младост 1“.
