Аварии оставиха части от София без парно и топла вода

Части от столицата са без парно и топла вода заради аварии, показва справка на Топлофикация – София.

От вторник сутринта без топлоподаване са живущите в блок 523 в ж.к. „Младост 1“, като очакваната дата за възстановяване е 22 януари.

На 21 януари се очаква да бъдат пуснати парното и топлата вода в блокове 43 и 44 в ж.к. „Дианабад“, където топлоподаването е прекъснато още на 19 януари.

В понеделник поради нова авария е спряно топлоподаването и в блок 129 в ж.к. „Гео Милев“, като прогнозите са услугата да бъде възстановена днес около 17:00 часа.

По данни на дружеството, още днес трябва да бъдат отстранени авариите и да бъде пуснато парното и топлата вода в: