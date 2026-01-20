НА ЖИВО
          България

          Аварии оставиха части от София без парно и топла вода

          20 януари 2026 | 10:22
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Части от столицата са без парно и топла вода заради аварии, показва справка на Топлофикация – София.

          От вторник сутринта без топлоподаване са живущите в блок 523 в ж.к. „Младост 1“, като очакваната дата за възстановяване е 22 януари.

          На 21 януари се очаква да бъдат пуснати парното и топлата вода в блокове 43 и 44 в ж.к. „Дианабад“, където топлоподаването е прекъснато още на 19 януари.

          В понеделник поради нова авария е спряно топлоподаването и в блок 129 в ж.к. „Гео Милев“, като прогнозите са услугата да бъде възстановена днес около 17:00 часа.

          По данни на дружеството, още днес трябва да бъдат отстранени авариите и да бъде пуснато парното и топлата вода в:

          • блок 45, блок 28 и блок 29,
          • ул. „А.П. Чехов“ №64, 66 и 68,
          • ул. „Райко Алексиев“, блок 103 в ж.к. „Изток“,
          • детска градина №117 в ж.к. „Младост 1“.

          Студ и тъмнина в бургаския квартал „Банево": Жители алармират за години проблеми с тока

