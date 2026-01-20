НА ЖИВО
          България е на 62-ро място в света по индекс на военната мощ

          20 януари 2026 | 21:55
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          България заема 62-ро място в света по индекс на военната мощ, показват данните на онлайн платформата Global Firepower, предаде репортер на БГНЕС.

          Класацията е изготвена на база 60 различни показателя, сред които численост на населението, активен военен състав, въоръжение, военен бюджет, природни ресурси, географско положение и логистика. На тяхна основа се изчислява т.нар. PowerIndex (PwrIndx), като по-ниската стойност означава по-висока военна мощ.

          За 2025 г. първите шест позиции в световната класация остават без промяна спрямо предходната година. Първото място се заема от САЩ, следвани от Русия, Китай и Индия, а Южна Корея и Великобритания заемат съответно пето и шесто място.

          В регионален контекст България изпреварва Сърбия, която е на 63-то място, както и Северна Македония, която се нарежда на 112-а позиция. В същото време страната ни изостава от Турция (9-то място), Гърция (30-то място) и Румъния (51-во място). Позицията на България остава непроменена спрямо 2024 г.

          Сред по-значимите размествания в класацията се открояват Франция, която се изкачва на 7-мо място, изпреварвайки Япония, както и Германия, която прави скок от 19-то до 14-то място. Израел се придвижва от 17-та на 15-та позиция, докато Иран бележи спад с две места и вече е непосредствено след него. Украйна също регистрира понижение – от 18-то на 20-то място.

          На Балканите Албания отчита сериозен напредък, изкачвайки се от 90-то на 78-мо място, докато Косово остава сред последните, заемайки 141-ва позиция от общо 145 оценени държави.

          Класацията на Global Firepower продължава да бъде сред най-цитираните световни индекси за сравнение на военния потенциал на държавите, като акцентира не само върху числеността на армията, но и върху реалните ѝ възможности за действие и устойчивост.

