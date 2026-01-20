НА ЖИВО
          България е трета в ЕС по месечен ръст в строителството през ноември

          20 януари 2026 | 14:55
          Снимка:БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Продукцията на строителния сектор като цяло намалява с 1,1 на сто както в еврозоната, така и в Европейския съюз през ноември спрямо октомври 2025 г. Това е най-значителният месечен спад в сектора от май 2025 г.

          Това сочат данните на Евростат, публикувани днес на страницата на статистическата агенция.

          В България обаче тенденцията на нарастване на строителството се запазва. Продукцията на строителните ни фирми през ноември 2025 г. спрямо същия период на предходната година отбелязва ръст с 3,5 на сто. Страната ни дели със Словакия четвърто място в ЕС по най-голям годишен ръст на строителния сектор.

          Сред страните членки на ЕС, най-голямото месечно увеличение в строителната продукция се отчита в Словакия – 3,5 на сто, Финландия – 2,3 на сто и в България. Най-голям спад в строителството е регистриран в Унгария, Словения и Румъния.

          Като цяло темповете на строителство в еврозоната и ЕС се забавят съответно с 0.8 на сто и с 0.4 на сто за една година. Най-голямо намаление е отчетено при гражданското строителство.

