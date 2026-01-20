Български фермери протестират в Страсбург срещу сделката с Меркосур

Около 40 българи са на протеста пред Европейския парламент в Страсбург, съобщи Илия Проданов – председател на Управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). Споразумението беше подписано на 17 януари в Парагвай.

„Искаме гласът на българските фермери, заедно с европейските, да бъде чут от представителите в Европейския парламент“, каза Проданов.

„Темата „Меркосур“ е изключително важна. Утре ще бъде гласувано решение за произнасяне на Европейския съд. Надяваме се евродепутатите да подкрепят това искане, за да може споразумението да бъде спряно“, заяви още Проданов.

По думите му, споразумението не отчита по никакъв начин пълната неконкурентоспособност на фермерите на Европа, спрямо тези в Южна Америка. То поставя европейските фермери под риск от фалит, защото европейското земеделие произвежда при съвсем други условия – икономически, условия на труд.

„Всичко в Европа е по-скъпо заради зелените амбиции на ЕС. Внос от Южна Америка в Европа ще доведе до срив на цените, които производителите няма да могат да покрият„, коментира Илия Проданов.

Преди дни министър на земеделието и храните в оставка Георги Тахов заяви пред журналисти в Берлин, че не очаква споразумението да повлияе много драматично на пазара в България. По думите му износът на страната ни за държавите от Меркосур е почти незначителен, а вносът също е на много ниски нива, като прекият внос възлиза на под 1%.

Европейската комисия води преговори по споразумението с държавите основателки на Меркосур – Аржентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай, от 1999 година.

Споразумението бе обявено през 2019 г., но то така и не беше официално ратифицирано заради исканията на ЕС за ангажименти за обезлесяването на Амазония и изменението на климата.