Бащата на Сияна: Харесвам пилота Радев. Политикът не ми допада

Бащата на загиналата при пътен инцидент Сияна – Николай Попов написа позиция във Фейсбук, свързана с новината за напускането на Румен Радев от поста на държавен глава. Припомняме ви, че преди ден той попита през социалната мрежа читателите си дали искат да учреди партия. В позиция, посветена на Радев, той споделя:
Не зная от къде и защо е това оживление, че идва новия месия – Румен Радев.
Ген. Радев е в управлението на държавата почти десет години.
През тези години имаше възможност да ни управлява няколко пъти.
Доведе и „промяната“, тя така и не се случи.
После ги нарече „шарлатани“.
Малко „ала-бала“…
Получихме още от същото.
Имаше все пак някакви разлики –
там не вилнееше Пеевски, а Копринков.
Само напомням.
Аз лично харесвам пилота Радев.
Може би защото обичам авиацията.
Имам двама чичовци авиатори.
Може би, само по стечение на обстоятелствата не станах и аз пилот.
Политика Радев, обаче, не ми допада.
Липсва му дързостта и смелостта на пилота Радев.
Може би политика Радев би ме спечелил още когато вдигна юмрука на площада през 2020 год.
Може би.
Но се прибра в уюта на президентството.
Независимо дали харесвам политика Румен Радев, няма как да отрека, че уважавам човека Румен Радев.
Човек, спечелил два пъти доверието на народа.
Носил униформата и пагоните на българската армия не може и не трябва да бъде обиждан по всякакъв начин.
Хубаво е политиците да се научат, че трябва да се уважават.
Нищо, че са противници.
Ако не уважаваш противника си, не уважаваш и себе си.
Подай ръка.
Стисни ръка.
Винаги търся добрите качества у всеки човек.
Просто така съм устроен и може би така съм възпитан.
За мен така трябва да бъде.
Цялата тази агресия, простотия и ниско ниво изкараха хората по площадите.
Хубаво е да се научим, че всеки има право на гледна точка и мнение.
Политическите пристрастия не трябва да стават гориво на омраза и разделение.
Има място за всеки под слънцето.
Когато след смъртта на Сияна се срещнах с вицепрезидента Йотова и казах в прав текст –
хората очакват Румен Радев в парламента.
Не, не съм част от проекта на Радев, въпреки че много хора ме убеждават да стана.
Не съм и няма да бъда.
Не желая да изпълнявам нареждания на никой партиен лидер или партиен ПР.
Имам собствени идеи, собствени поддръжници, собствена кауза.
Просто имам кауза и по това се различавам от тях.
Дълг към детето си и живите деца.
Все пак е хубаво хората да могат да избират.
Добре е, че Радев ще е във възможностите за избор.
Не подкрепям ППДБ, но
е добре и младите хора, гравитиращи около тях, да се включат в политиката.
Да, те не могат да управляват, защото още учат, развиват се,
но могат да дадат нова енергия.
Нека да бъдат алтернатива.
Хубаво е да може да избираш.
Не е нужно всеки избор да ти харесва.
Достатъчно е да имаш един – свой избор.
Пожелавам ви да можете да избирате.
Да има от какво да избирате.
Това е демокрацията.
Господа политици, научете го.