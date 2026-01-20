НА ЖИВО
          България

          Бащата на Сияна: Харесвам пилота Радев. Политикът не ми допада

          20 януари 2026 | 12:59
          Бащата на загиналата при пътен инцидент Сияна – Николай Попов написа позиция във Фейсбук, свързана с новината за напускането на Румен Радев от поста на държавен глава. Припомняме ви, че преди ден той попита през социалната мрежа читателите си дали искат да учреди партия. В позиция, посветена на Радев, той споделя:

          Не зная от къде и защо е това оживление, че идва новия месия – Румен Радев.

          Ген. Радев е в управлението на държавата почти десет години.

          През тези години имаше възможност да ни управлява няколко пъти.

          Доведе и „промяната“, тя така и не се случи.

          После ги нарече „шарлатани“.

          Малко „ала-бала“…

          Получихме още от същото.

          Имаше все пак някакви разлики –

          там не вилнееше Пеевски, а Копринков.

          Само напомням.

          Аз лично харесвам пилота Радев.

          Може би защото обичам авиацията.

          Имам двама чичовци авиатори.

          Може би, само по стечение на обстоятелствата не станах и аз пилот.

          Политика Радев, обаче, не ми допада.

          Липсва му дързостта и смелостта на пилота Радев.

          Може би политика Радев би ме спечелил още когато вдигна юмрука на площада през 2020 год.

          Може би.

          Но се прибра в уюта на президентството.

          Независимо дали харесвам политика Румен Радев, няма как да отрека, че уважавам човека Румен Радев.

          Човек, спечелил два пъти доверието на народа.

          Носил униформата и пагоните на българската армия не може и не трябва да бъде обиждан по всякакъв начин.

          Хубаво е политиците да се научат, че трябва да се уважават.

          Нищо, че са противници.

          Ако не уважаваш противника си, не уважаваш и себе си.

          Подай ръка.

          Стисни ръка.

          Винаги търся добрите качества у всеки човек.

          Просто така съм устроен и може би така съм възпитан.

          За мен така трябва да бъде.

          Цялата тази агресия, простотия и ниско ниво изкараха хората по площадите.

          Хубаво е да се научим, че всеки има право на гледна точка и мнение.

          Политическите пристрастия не трябва да стават гориво на омраза и разделение.

          Има място за всеки под слънцето.

          Когато след смъртта на Сияна се срещнах с вицепрезидента Йотова и казах в прав текст –

          хората очакват Румен Радев в парламента.

          Не, не съм част от проекта на Радев, въпреки че много хора ме убеждават да стана.

          Не съм и няма да бъда.

          Не желая да изпълнявам нареждания на никой партиен лидер или партиен ПР.

          Имам собствени идеи, собствени поддръжници, собствена кауза.

          Просто имам кауза и по това се различавам от тях.

          Дълг към детето си и живите деца.

          Все пак е хубаво хората да могат да избират.

          Добре е, че Радев ще е във възможностите за избор.

          Не подкрепям ППДБ, но

          е добре и младите хора, гравитиращи около тях, да се включат в политиката.

          Да, те не могат да управляват, защото още учат, развиват се,

          но могат да дадат нова енергия.

          Нека да бъдат алтернатива.

          Хубаво е да може да избираш.

          Не е нужно всеки избор да ти харесва.

          Достатъчно е да имаш един – свой избор.

          Пожелавам ви да можете да избирате.

          Да има от какво да избирате.

          Това е демокрацията.

          Господа политици, научете го.

