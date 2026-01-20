Бащата на Сияна: Харесвам пилота Радев. Политикът не ми допада

- Реклама -

Бащата на загиналата при пътен инцидент Сияна – Николай Попов написа позиция във Фейсбук, свързана с новината за напускането на Румен Радев от поста на държавен глава. Припомняме ви, че преди ден той попита през социалната мрежа читателите си дали искат да учреди партия. В позиция, посветена на Радев, той споделя:

Не зная от къде и защо е това оживление, че идва новия месия – Румен Радев.

Ген. Радев е в управлението на държавата почти десет години.

През тези години имаше възможност да ни управлява няколко пъти.

Доведе и „промяната“, тя така и не се случи.

После ги нарече „шарлатани“.

Малко „ала-бала“…

Получихме още от същото.

Имаше все пак някакви разлики –

там не вилнееше Пеевски, а Копринков.

Само напомням.

Аз лично харесвам пилота Радев.

Може би защото обичам авиацията.

Имам двама чичовци авиатори.

Може би, само по стечение на обстоятелствата не станах и аз пилот.

Политика Радев, обаче, не ми допада.

Липсва му дързостта и смелостта на пилота Радев.

Може би политика Радев би ме спечелил още когато вдигна юмрука на площада през 2020 год.

Може би.

Но се прибра в уюта на президентството.

Независимо дали харесвам политика Румен Радев, няма как да отрека, че уважавам човека Румен Радев.

Човек, спечелил два пъти доверието на народа.

Носил униформата и пагоните на българската армия не може и не трябва да бъде обиждан по всякакъв начин.

Хубаво е политиците да се научат, че трябва да се уважават.

Нищо, че са противници.

Ако не уважаваш противника си, не уважаваш и себе си.

Подай ръка.

Стисни ръка.

Винаги търся добрите качества у всеки човек.

Просто така съм устроен и може би така съм възпитан.

За мен така трябва да бъде.

Цялата тази агресия, простотия и ниско ниво изкараха хората по площадите.

Хубаво е да се научим, че всеки има право на гледна точка и мнение.

Политическите пристрастия не трябва да стават гориво на омраза и разделение.

Има място за всеки под слънцето.

Когато след смъртта на Сияна се срещнах с вицепрезидента Йотова и казах в прав текст –

хората очакват Румен Радев в парламента.

Не, не съм част от проекта на Радев, въпреки че много хора ме убеждават да стана.

Не съм и няма да бъда.

Не желая да изпълнявам нареждания на никой партиен лидер или партиен ПР.

Имам собствени идеи, собствени поддръжници, собствена кауза.

Просто имам кауза и по това се различавам от тях.

Дълг към детето си и живите деца.

Все пак е хубаво хората да могат да избират.

Добре е, че Радев ще е във възможностите за избор.

Не подкрепям ППДБ, но

е добре и младите хора, гравитиращи около тях, да се включат в политиката.

Да, те не могат да управляват, защото още учат, развиват се,

но могат да дадат нова енергия.

Нека да бъдат алтернатива.

Хубаво е да може да избираш.

Не е нужно всеки избор да ти харесва.

Достатъчно е да имаш един – свой избор.

Пожелавам ви да можете да избирате.

Да има от какво да избирате.

Това е демокрацията.

Господа политици, научете го.