      вторник, 20.01.26
          Бивши депутати с остри критики към БСП: „Партията загуби морал и посока“

          20 януари 2026 | 20:55 00
          Ирина Илиева
          Остри критики към ръководството на БСП и участието ѝ в коалиционно управление с ГЕРБ и ДПС бяха отправени в „Политика и спорт“ от бившите народни представители Николай Цонков (БСП) и Георги Петров (СДС).

          Николай Цонков заяви, че още в началото е бил против коалицията, тъй като тя противоречи на заявените предизборни принципи на партията:

          „Подобно управление неизбежно води до крах на БСП. Това, което виждаме днес, го потвърждава.“

          Според него БСП се намира в дълбока идейна и морална криза:

          „Няма идеи, няма идеология. Партията загуби моралния си компас.“

          Георги Петров насочи критиките си към социалната политика на правителството, като подчерта, че пенсионерите са сред най-засегнатите групи:

          „3–4% увеличение на пенсиите при висока инфлация е подигравка с възрастните хора.“

          В предаването бе направено сравнение между настоящия парламент и Великото народно събрание, като участниците заявиха, че днес липсват държавническо мислене,

