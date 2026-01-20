Бивши депутати с остри критики към БСП: „Партията загуби морал и посока“

Остри критики към ръководството на БСП и участието ѝ в коалиционно управление с ГЕРБ и ДПС бяха отправени в „Политика и спорт“ от бившите народни представители Николай Цонков (БСП) и Георги Петров (СДС).

Николай Цонков заяви, че още в началото е бил против коалицията, тъй като тя противоречи на заявените предизборни принципи на партията:

„Подобно управление неизбежно води до крах на БСП. Това, което виждаме днес, го потвърждава.“

Според него БСП се намира в дълбока идейна и морална криза:

„Няма идеи, няма идеология. Партията загуби моралния си компас.“

Георги Петров насочи критиките си към социалната политика на правителството, като подчерта, че пенсионерите са сред най-засегнатите групи:

„3–4% увеличение на пенсиите при висока инфлация е подигравка с възрастните хора.“

В предаването бе направено сравнение между настоящия парламент и Великото народно събрание, като участниците заявиха, че днес липсват държавническо мислене,