Бивши депутати с остри критики към БСП: „Партията загуби морал и посока“

Остри критики към ръководството на БСП и участието ѝ в коалиционно управление с ГЕРБ и ДПС бяха отправени в „Политика и спорт“ от бившите народни представители Николай Цонков (БСП) и Георги Петров (СДС).
Николай Цонков заяви, че още в началото е бил против коалицията, тъй като тя противоречи на заявените предизборни принципи на партията:
Според него БСП се намира в дълбока идейна и морална криза:
Георги Петров насочи критиките си към социалната политика на правителството, като подчерта, че пенсионерите са сред най-засегнатите групи:
В предаването бе направено сравнение между настоящия парламент и Великото народно събрание, като участниците заявиха, че днес липсват държавническо мислене,
- Реклама -
