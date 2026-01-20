НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Борисов проговори за оставката на Радев

          20 януари 2026 | 17:30 1251
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов публикува в профила си във Фейсбук видео, в което прави коментар за оценката и похвалите от Европа за плавното въвеждане на еврото у нас.

          - Реклама -

          Той бегло споменава и обръщението на Румен Радев към нацията, с което на 19 януари вечерта съобщи, че подава оставка като президент. 

          „Днес разбрах, че някои ще ни водят в Европа и то в сърцето на Европа, а снощи доста нелепо звучеше и изказването на господин Радев, казва в кадрите Борисов. 

          „Когато фактите говорят и боговете си мълчат. Цитирам: Еврогрупата приветства България за плавното въвеждане на еврото. Оценката на работата на правителството и на ГЕРБ за пореден път бе дадена от Европа. Еврокомисарят по икономически въпроси Валдис Домбровскис каза, че годината започва добре, а въвеждането на еврото в България бележи исторически момент за страната, за еврозоната и за ЕС, сиреч в сърцето на ЕС, където искат да ни водят. А ние сме вече в сърцето й!

          Какво казват в сърцето на Европа? Че приветстват плавния преход на лева към еврото. Това се дължи на широката техническа подготовка и на разяснителната кампания, предприета от българските власти – това заяви еврокомисарят по икономиката“, посочва лидерът на ГЕРБ във видеообръщението си. 

          Борисов пита на кой да се вярва сега. 

          Държавите от еврозоната ясно показаха, че усилията ни са оценени, а компромисите, които направи ГЕРБ, си заслужават, защото това носи само ползи на България. Другите нека сега се упражняват, нека се опитват, нека да вървят по нашия отъпкан път. Добре дошли са в сърцето на Европа, ние ги чакаме там„, завършва онлайн посланието си Борисов. 

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов публикува в профила си във Фейсбук видео, в което прави коментар за оценката и похвалите от Европа за плавното въвеждане на еврото у нас.

          - Реклама -

          Той бегло споменава и обръщението на Румен Радев към нацията, с което на 19 януари вечерта съобщи, че подава оставка като президент. 

          „Днес разбрах, че някои ще ни водят в Европа и то в сърцето на Европа, а снощи доста нелепо звучеше и изказването на господин Радев, казва в кадрите Борисов. 

          „Когато фактите говорят и боговете си мълчат. Цитирам: Еврогрупата приветства България за плавното въвеждане на еврото. Оценката на работата на правителството и на ГЕРБ за пореден път бе дадена от Европа. Еврокомисарят по икономически въпроси Валдис Домбровскис каза, че годината започва добре, а въвеждането на еврото в България бележи исторически момент за страната, за еврозоната и за ЕС, сиреч в сърцето на ЕС, където искат да ни водят. А ние сме вече в сърцето й!

          Какво казват в сърцето на Европа? Че приветстват плавния преход на лева към еврото. Това се дължи на широката техническа подготовка и на разяснителната кампания, предприета от българските власти – това заяви еврокомисарят по икономиката“, посочва лидерът на ГЕРБ във видеообръщението си. 

          Борисов пита на кой да се вярва сега. 

          Държавите от еврозоната ясно показаха, че усилията ни са оценени, а компромисите, които направи ГЕРБ, си заслужават, защото това носи само ползи на България. Другите нека сега се упражняват, нека се опитват, нека да вървят по нашия отъпкан път. Добре дошли са в сърцето на Европа, ние ги чакаме там„, завършва онлайн посланието си Борисов. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Кънчо Стойчев: Очаква се Радев да обяви създаването на народно движение, а не на политическа партия

          Екип Евроком -
          Известният социолог Кънчо Стойчев прогнозира пред БНР, че президентът Румен Радев се очаква да обяви създаването на народно движение, а не на политическа партия....
          България

          Ива Митева пред Евроком: Ако Радев спечели очакваните около 100 депутатски места, остават само 140 за всички други

          Екип Евроком -
          Потенциалното включване на президента Румен Радев в предстоящите парламентарни избори е тема, която разпалва дебати и вече предизвиква сериозни размествания в политическия сценарий. Според...
          Икономика

          Кукушева: Въвеждането на таван на надценките ще удари най-слабите и бедни хора

          Росица Николаева -
          Над 20 организации от различни сектори се обявиха срещу приетия на първо четене Закон за контрол на цените на основни стоки и услуги. "Темата за...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions