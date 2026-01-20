Борисов проговори за оставката на Радев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов публикува в профила си във Фейсбук видео, в което прави коментар за оценката и похвалите от Европа за плавното въвеждане на еврото у нас.

Той бегло споменава и обръщението на Румен Радев към нацията, с което на 19 януари вечерта съобщи, че подава оставка като президент.

„Днес разбрах, че някои ще ни водят в Европа и то в сърцето на Европа, а снощи доста нелепо звучеше и изказването на господин Радев„, казва в кадрите Борисов.

„Когато фактите говорят и боговете си мълчат. Цитирам: Еврогрупата приветства България за плавното въвеждане на еврото. Оценката на работата на правителството и на ГЕРБ за пореден път бе дадена от Европа. Еврокомисарят по икономически въпроси Валдис Домбровскис каза, че годината започва добре, а въвеждането на еврото в България бележи исторически момент за страната, за еврозоната и за ЕС, сиреч в сърцето на ЕС, където искат да ни водят. А ние сме вече в сърцето й!

Какво казват в сърцето на Европа? Че приветстват плавния преход на лева към еврото. Това се дължи на широката техническа подготовка и на разяснителната кампания, предприета от българските власти – това заяви еврокомисарят по икономиката“, посочва лидерът на ГЕРБ във видеообръщението си.

Борисов пита на кой да се вярва сега.

„Държавите от еврозоната ясно показаха, че усилията ни са оценени, а компромисите, които направи ГЕРБ, си заслужават, защото това носи само ползи на България. Другите нека сега се упражняват, нека се опитват, нека да вървят по нашия отъпкан път. Добре дошли са в сърцето на Европа, ние ги чакаме там„, завършва онлайн посланието си Борисов.