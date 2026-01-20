НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Божидар Божанов: Радев слиза от комфорта на президентството

          20 януари 2026 | 15:10 180
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Видимо  Румен Радев слиза на политическия партиен терен, заяви пред медиите Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“, предаде репортер на Novini.bg.

          - Реклама -

          Той слиза от комфорта на президентството„, напомни Божанов.

          Той обяви, че има два ключови ориентира, които ги водят и винаги се казват на избирателите на „Да, България“.

          Те са свързани с корупцията и с това България да бъде силна в Европа.

          По отношение на върховенството на закона и демонтирането на корупционния модел, както и по отношение на това България да бъде силна в единна Европа. Това са нашите ориентири и това казваме на нашите избиратели“, допълни той. 

          Видимо  Румен Радев слиза на политическия партиен терен, заяви пред медиите Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“, предаде репортер на Novini.bg.

          - Реклама -

          Той слиза от комфорта на президентството„, напомни Божанов.

          Той обяви, че има два ключови ориентира, които ги водят и винаги се казват на избирателите на „Да, България“.

          Те са свързани с корупцията и с това България да бъде силна в Европа.

          По отношение на върховенството на закона и демонтирането на корупционния модел, както и по отношение на това България да бъде силна в единна Европа. Това са нашите ориентири и това казваме на нашите избиратели“, допълни той. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кая Калас от Страсбург: Гренландия не се продава, суверенитетът не е търговска стока

          Георги Петров -
          Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас отправи ясно и категорично послание от трибуната на...
          България

          Румен Овчаров пред Евроком: Добро не ни чака, а Радев вече не е алтернатива на статуквото

          Екип Евроком -
          Бившият министър на енергетиката Румен Овчаров изрази силен скептицизъм относно възможността президентът Румен Радев да разбие установения политически модел чрез пряко участие в изборна...
          България

          Жестокост: Пребиха зверски общинския координатор на „Величие“ в Гоце Делчев (СНИМКА 18+/ВИДЕО)

          Катя Илиева -
          Ужасяващ инцидент разтърси Гоце Делчев! Общинският координатор на партия „Величие“ за града и региона Станислав Жулев е бил жестоко пребит с пръти, съобщиха активисти на формацията в социалните...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions