Божидар Божанов: Радев слиза от комфорта на президентството

20 януари 2026 | 15:10
18
„Видимо Румен Радев слиза на политическия партиен терен„, заяви пред медиите Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“, предаде репортер на Novini.bg.
- Реклама -
„Той слиза от комфорта на президентството„, напомни Божанов.
Той обяви, че има два ключови ориентира, които ги водят и винаги се казват на избирателите на „Да, България“.
Те са свързани с корупцията и с това България да бъде силна в Европа.
„По отношение на върховенството на закона и демонтирането на корупционния модел, както и по отношение на това България да бъде силна в единна Европа. Това са нашите ориентири и това казваме на нашите избиратели“, допълни той.
„Видимо Румен Радев слиза на политическия партиен терен„, заяви пред медиите Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“, предаде репортер на Novini.bg.
- Реклама -
„Той слиза от комфорта на президентството„, напомни Божанов.
Той обяви, че има два ключови ориентира, които ги водят и винаги се казват на избирателите на „Да, България“.
Те са свързани с корупцията и с това България да бъде силна в Европа.
„По отношение на върховенството на закона и демонтирането на корупционния модел, както и по отношение на това България да бъде силна в единна Европа. Това са нашите ориентири и това казваме на нашите избиратели“, допълни той.