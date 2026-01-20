Божидар Божанов: Радев слиза от комфорта на президентството

„Видимо Румен Радев слиза на политическия партиен терен„, заяви пред медиите Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“, предаде репортер на Novini.bg.

„Той слиза от комфорта на президентството„, напомни Божанов.

Той обяви, че има два ключови ориентира, които ги водят и винаги се казват на избирателите на „Да, България“.

Те са свързани с корупцията и с това България да бъде силна в Европа.

„По отношение на върховенството на закона и демонтирането на корупционния модел, както и по отношение на това България да бъде силна в единна Европа. Това са нашите ориентири и това казваме на нашите избиратели“, допълни той.