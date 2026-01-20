НА ЖИВО
          Брюж размаза Кайрат с 4:1

          Важен успех за белгийците

          20 януари 2026 | 21:42 80
          Сподели
          Брюж постигна победа с 4:1 като гост на казахстанския Кайрат Алмати в първия мач от седмия кръг на основната фаза на Шампионската лига.

          Успехът запази живи надеждите на белгийците за класиране в елиминационната фаза на турнира, като те се изкачиха до 23-тото място в подреждането със 7 точки. Кайрат остава на последното 36-о място с 1 точка и вече няма и теоретични шансове за попадане в следващата фаза.

          Двубоят, който се игра в Астана, премина на една врата. Гостите от Белгия поведоха с 2:0 до почивката след голове на Александър Станкович и Ханс Ванакен, а след паузата Брюж добави нови два гола чрез Ромео Ферман и Брандън Мехеле.

          Буквално с последния удар по топката в мача Кайрат стигна до почетен гол. Той бе дело на Адилет Садибеков, който вкара с много красив изстрел от около 30 метра и с помощта на страничната греда.

          В последния кръг от Шампионската лига Брюж приема Олимпик Марсилия, докато Кайрат гостува на лидера в класирането Арсенал.

