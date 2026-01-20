Будьо/Глимт шокира Ман Сити за първи успех в ШЛ 

Будьо/Глимт победи с 3:1 Манчестър Сити в Норвегия, стигайки до първи успех в тазгодишното издание на най-престижния европейски клубен турнир.

Въпреки победата, норвежците все още са под чертата на 24-те тима, които ще се класират напред, заемайки 26-а позиция с шест точки. Ман Сити е четвърти с 13 точки.

Будьо вкара два бързи гола през първата част, а „гражданите“ останаха с човек по-малко в 62-ата минута след втори жълт картон на капитана Родри.

Гостите от Англия имаха добър шанс в 10-ата минута, когато Ерлинг Холанд отправи опасен шут по посока на вратата, но Никита Хайкин се отчете с добро спасяване.

Въпреки изкуствената настилка в Норвегия, Манчестър Сити бе тимът, който осезаемо владееше топката в по-голяма част от времето в началните минути на срещата.

В 21-ата минута Будьо/Глимт тръгна в контраатака, след като „гражданите“ загубиха топката в центъра. Бломберг тръгна на финт в наказателното, загуби равновесие, но успя да го възстанови и да центрира към далечната греда, където Каспер Хьог прати топката във вратата на Джанлуиджи Донарума.

Макс Алейн сбърка две минути след попадението и подари топата на Йенс Хауге, който продължи към Бломберг, а той подаде на Хьог за второто му попадение в срещата.

Малко след изминаването на половин час игра Холанд най-сетне имаше възможност. Родри върна с глава успоредно на голлинията след центриране от корнер, но таранът на Сити не успя да достигне топката и да я прати във вратата.

Още в началото на втората част на Донарума му се наложи да прави спасяване, отказвайки с крак Хокон Евиен.

В 52-ата минута топката попадна за трети път в мрежата на Донарума, но засадата спаси Ман Сити от трети гол.

Домакините все пак стигнаха до попадение в 58-ата минута. Йенс Хауге тръгна на самостоятелен пробив и го завърши с фантастичен гол от границата на наказателното поле.

Ман Сити върна един гол в 60-ата минута. Нико О’Райли задържа топката на ръба на пеналтерията, но нямаше пространство да стреля и прати топката на пътя на Раян Шерки, който по земя я вкара във вратата на Хайкин.

Само в рамките на две минути капитанът на Манчестър Сити – Родри, си изкара два жълти картона и напусна терена преждевременно в 62-ата минута.

Донарума направи добро спасяване в добавеното време на срещата.