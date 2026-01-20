НА ЖИВО
          „Булгаргаз“ иска увеличение на цената на природния газ с близо 4% за февруари

          20 януари 2026 | 13:45 910
          Снимка: БГНЕС
          Общественият доставчик „Булгаргаз“ внесе официално предложение за повишаване на цената на природния газ за предстоящия месец февруари. Според заявлението, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), исканата стойност е в размер на 32,34 евро за мегаватчас (MWh). Тази сума не включва цените за достъп, пренос, акциз и ДДС.

          Документите вече са достъпни на интернет страницата на енергийния регулатор и предстои да бъдат разгледани в детайли.

          Симеон Дянков: Инфлацията тази година – около 4%, търговците няма да свалят цените

           

          За сравнение, утвърдената от КЕВР цена на синьото гориво за месец януари е 31,15 евро за мегаватчас (без допълнителните такси). Съпоставката между действащата в момента тарифа и новото предложение на газовото дружество показва прогнозно увеличение от 3,82 на сто за февруари.

          Токът поскъпва с близо 29% за бизнеса

           

          Процедурата изисква Комисията за енергийно и водно регулиране да проведе открито обществено обсъждане на внесеното заявление. След преглед на всички икономически обосновки, регулаторът ще вземе окончателно решение за цената на природния газ за февруари на закрито заседание, което традиционно се провежда в първия ден на съответния месец.

