      вторник, 20.01.26
          Цената на тока за бизнеса скача с над 16%

          20 януари 2026 | 14:18
          Снимка: БГНЕС
          Значителен ръст в цената на електроенергията за индустриалните потребители отчитат данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). В пазарния сегмент „Ден напред“ сделките за доставка на 20 януари са сключени при средна цена от 187,47 евро за мегаватчас (без ДДС).

          Тази стойност бележи повишение от 16,5 процента спрямо предходната търговска сесия, когато енергийната борса затвори при средна цена от 160,92 евро за мегаватчас. Разликата показва рязко поскъпване на електроенергията за българския бизнес в рамките на едно денонощие.

          Статистиката на БНЕБ показва активна търговия, като за посочения период са реализирани продажби на общо 104 294,85 мегаватчаса електроенергия.

          Движение се наблюдава и в пазарния сегмент „В рамките на деня“. Среднопретеглената цена за 60-минутните продукти достига 152,54 евро за мегаватчас (без ДДС). При продуктите с 15-минутен интервал среднопретеглената дневна цена към момента на отчитане е 134,03 евро за мегаватчас (без ДДС), информира БТА.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Божидар Божанов: Радев слиза от комфорта на президентството

          Росица Николаева -
          "Видимо  Румен Радев слиза на политическия партиен терен", заяви пред медиите Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", предаде репортер на Novini.bg. "Той слиза от комфорта на президентството",...
          България

          Румен Овчаров пред Евроком: Добро не ни чака, а Радев вече не е алтернатива на статуквото

          Екип Евроком -
          Бившият министър на енергетиката Румен Овчаров изрази силен скептицизъм относно възможността президентът Румен Радев да разбие установения политически модел чрез пряко участие в изборна...
          България

          Жестокост: Пребиха зверски общинския координатор на „Величие“ в Гоце Делчев (СНИМКА 18+/ВИДЕО)

          Катя Илиева -
          Ужасяващ инцидент разтърси Гоце Делчев! Общинският координатор на партия „Величие“ за града и региона Станислав Жулев е бил жестоко пребит с пръти, съобщиха активисти на формацията в социалните...
