Значителен ръст в цената на електроенергията за индустриалните потребители отчитат данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). В пазарния сегмент „Ден напред“ сделките за доставка на 20 януари са сключени при средна цена от 187,47 евро за мегаватчас (без ДДС).

Тази стойност бележи повишение от 16,5 процента спрямо предходната търговска сесия, когато енергийната борса затвори при средна цена от 160,92 евро за мегаватчас. Разликата показва рязко поскъпване на електроенергията за българския бизнес в рамките на едно денонощие.

Статистиката на БНЕБ показва активна търговия, като за посочения период са реализирани продажби на общо 104 294,85 мегаватчаса електроенергия.

Движение се наблюдава и в пазарния сегмент „В рамките на деня“. Среднопретеглената цена за 60-минутните продукти достига 152,54 евро за мегаватчас (без ДДС). При продуктите с 15-минутен интервал среднопретеглената дневна цена към момента на отчитане е 134,03 евро за мегаватчас (без ДДС), информира БТА.