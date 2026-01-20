НА ЖИВО
          Чернобилската АЕЦ загуби външно захранване след руските удари

          Руската атака през нощта на 20 януари е извадила от строя критични подстанции, поддържащи атомните електроцентрали (АЕЦ) на Украйна, а Чернобилската АЕЦ е загубила външното си захранване, съобщиха от МААЕ в социалните медии, предава УНИАН.

          „Тази сутрин, в резултат на мащабни военни действия, работата на няколко украински електрически подстанции, критични за ядрената безопасност, беше нарушена. Чернобилската АЕЦ загуби цялото си външно захранване, а захранването беше нарушено и в други атомни електроцентрали“, се казва в изявлението.

          МААЕ следи ситуацията, за да оцени нейното въздействие върху ядрената безопасност.

          Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха добави, че Русия систематично създава риск от прекъсвания на електрозахранването в ядрените съоръжения. Поради това Украйна призовава МААЕ спешно да свика заседание на Съвета на управителите и да реши въпроса за руското присъствие в Съвета.

          „Докато руските официални лица говорят за „важността“ на електропроводите, техните сили умишлено атакуват подстанции, като пряко застрашават ядрената безопасност и игнорират многократните предупреждения от МААЕ. Това няма нищо общо с инициативата „Атоми за мир“. Това е използването на ядрения риск като инструмент за принуда“, написа той в социалните мрежи.

