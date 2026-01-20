НА ЖИВО
          България

          ЦИК заличи четири партии от „БСП – Обединена левица“

          20 януари 2026 | 12:35
          Централната избирателна комисия (ЦИК) официално извърши промени в състава на коалицията „БСП – Обединена левица“, след като четири политически формации преустановиха участието си в обединението. Новината за структурните промени в лявото пространство бе съобщена от БНР.

          Припомняме ви, че това е формален административен акт, тъй като въпросните партии преди време заявиха желание да напуснат редиците на социалистическата коалиция.

          Процедурата е задействана след подадени писмени заявления от страна на напускащите партии, с които те са заявили желанието си за прекратяване на участието в коалиционния формат. След разглеждането им, ЦИК е заличила регистрацията им като част от съюза.

          Партиите, които се отделят от обединението, са „Движение 21“, „Изправи се, България“, „Партия за радикална промяна – Българската пролет“ и „Политическо движение Социалдемократи“.

          Припомняме, че широката коалиция „БСП – Обединена левица“ бе регистрирана в ЦИК за участие в предсрочните парламентарни избори, които се проведоха през октомври 2024 г. В първоначалния ѝ състав влизаха общо 20 леви формации, обединени около идеята за консолидация на лявото пространство.

          На фона на тези събития, от БСП предприемат действия за мобилизация и вътрешна организация. С мнозинство е взето решение за свикване на спешен предизборен конгрес на социалистите, който е насрочен за датите 7 и 8 февруари.

