Политическата реалност в България претърпя радикална промяна на 19 януари 2026 г., след появилата се информация за евентуалното излизане на президента Румен Радев от президентската институция. Според Цветан Цветанов, председател на политическа партия „Републиканци за България“, това е очакван ход, който ще доведе до рязко повишаване на избирателната активност и пълно пренареждане на бъдещата парламентарна конфигурация.

В интервю за телевизия „Евроком“ Цветанов подчерта, че подобно развитие е неблагоприятно за Бойко Борисов и Делян Пеевски. По думите му, при висока избирателна активност – около 3,5 милиона гласоподаватели, Румен Радев би получил изключително силна подкрепа, което ще постави редица партии в сериозен риск да не влязат в парламента.

„Докато при ниска активност около 100 хиляди гласа бяха достатъчни за прескачане на 4-процентната бариера, сега ще са нужни между 140 и 150 хиляди гласа. Това прави задачата почти невъзможна за малките формации“, обясни Цветанов.

Според него Радев ще привлече избиратели от всички досегашни парламентарно представени партии, тъй като ще бъде възприет като нов политически играч, независимо че все още не е обявил конкретен проект. Основното послание на президента – „борбата с модела“ – по думите на Цветанов напълно съвпада с обществените очаквания, довели до протестите през 2020 г. и 2025 г.

Борисов и зависимостта от Пеевски

Цветанов коментира и въпроса дали Бойко Борисов може да се еманципира от Делян Пеевски.

„След 2013 г. и през втория управленски мандат Борисов многократно е заявявал пред европейски и световни партньори, че няма нищо общо с модела Пеевски“, припомни той.

По думите му обаче последният управленски мандат, и особено предпоследният с т.нар. „сглобка“, ясно е показал пълната зависимост на Борисов, от която той вече няма как да излезе.

Финансови зависимости и „ново начало“

Цветанов беше категоричен, че партиите от последното мнозинство не са изпълнили предизборните си обещания, а са работили за утвърждаване на „ново начало“ по места. Той посочи конкретни данни:

– 100% разплатени проекти за общините на „Ново начало“

– Неразплатени задължения за общини на ГЕРБ и други партии от 2024 и 2025 г.

„Това показва, че Борисов е предал каузата ГЕРБ, предал е собствените си кметове и представители на местната власт“, заяви Цветанов.

По негови думи липсват ясни обяснения от финансовото министерство, а обещанията за спешни разплащания пораждат сериозни притеснения за състоянието на държавната хазна, особено при евентуално назначаване на служебен кабинет.

Разпадът на доверието в ГЕРБ

Според Цветанов разочарованието сред симпатизантите и членовете на ГЕРБ е огромно.

„Колегите говорят с болка и носталгия за автентичния ГЕРБ и с дълбоко разочарование от това, в което Борисов превърна партията“, посочи той.

По думите му, индивидуалните решения на Борисов са довели до зависимост, липса на вътрешен дебат и невъзможност членовете да изразяват позициите си, което отваря път за нови политически алтернативи.

Изборният процес – ключът към промяната

На въпрос дали навлизането на Радев в политиката означава край на ерата „Борисов“, Цветанов припомни, че подобни очаквания е имало и през 2020 г., но липсата на честни избори през 2021 г. е задържала промяната.

„Голяма част от хората не гласуват не защото не искат, а защото не вярват в честността на изборния процес“, подчерта той.

Като пример посочи решение на Конституционния съд и влизането на партия „Величие“ в парламента. Според него ключова роля ще има служебният министър на вътрешните работи, който трябва да бъде „подготвен, знаещ и можещ“, за да се пресече купуването на гласове.

„Без активната роля на МВР никакви промени в Изборния кодекс няма да гарантират честен вот“, заяви Цветанов.

Прогноза за следващия парламент

При реално равни правила, Цветанов прогнозира:

– ГЕРБ и ДПС с под 80 депутати общо

– Възможност за ново квалифицирано мнозинство

– Реални промени във Висшия съдебен съвет

„Най-големият грях на Борисов“

На финала Цветан Цветанов отговори кратко и категорично:

„Че предаде ГЕРБ“.

Той допълни, че Борисов е предал каузата и е излъгал над 1,6 милиона избиратели, които са му гласували доверие в първия мандат.