От политическа партия „Да, България“ излязоха с остра позиция относно поведението на българското правителство в навечерието на ключова среща на върха на европейските лидери. От формацията настояват за ясна подкрепа към териториалната цялост на Гренландия и Дания, определяйки липсата на категорична позиция като действие, диктувано от задкулисни интереси.

- Реклама -

Според позицията на партията, пасивното поведение на управляващите не е случайно, а е обвързано с очаквания за преразглеждане на санкции по глобалния закон. От „Да, България“ заявиха директно: „Снишаването на българското правителство с надежда политически лица да бъдат извадени от санкционния списък за корупция “Магнитски” е жалко и недостойно.“

Призивът е отправен преди предстоящото на 22 януари заседание на Европейския съвет. Формацията настоява кабинетът да покаже солидарност с Дания и да докаже, че страната ни е отговорен партньор в гарантирането на европейската сигурност. Според тях само чрез демонстриране на такава отговорност България може да разчита на реципрочна солидарност.

В разпространената позиция се подчертава, че единен и силен Европейски съюз е единствената устойчива гаранция за сигурността на страната ни. От партията акцентират върху фундаменталния принцип, че решенията за бъдещето на всяка суверенна държава трябва да се вземат от нейния народ, а не да се налагат от външни сили.

Относно трансатлантическите връзки, от „Да, България“ посочват, че партньорството със САЩ има дълбока ценностна основа и стратегическа визия. Въпреки това, те настояват, че в името на съхраняването на НАТО като съюз на свободни и равноправни партньори, е необходимо да се очертаят границите на допустимото. Позицията завършва с призив за засилване на мерките за гарантиране на сигурността в Арктика и отстояване на ценностите на свободата и законността.