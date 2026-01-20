НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Държавата влиза като инвеститор в проучването за нефт и газ в блок „Хан Аспарух“ в Черно море

          20 януари 2026 | 20:15 10
          Снимка: lupa.bg
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Премиерът Росен Желязков ще присъства на подписването на споразумение за участие на държавата чрез Български енергиен холдинг (БЕХ) в проучването на нефт и природен газ в блок „Хан Аспарух“ в Черно море.

          „Български енергиен холдинг“ ЕАД, OMV Offshore Bulgaria и NewMed Energy Balkan Limited ще сключат споразумение, въз основа на което БЕХ ще придобие 10% от правата за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок „1-21 Хан Аспарух“.

          - Реклама -

          Проектът е определян като ключов за диверсификацията на енергийните източници и за укрепването на енергийната сигурност на България и региона на Югоизточна Европа.

          За първи път в новата си история българската държава ще участва пряко като инвеститор с дял в правата за търсене и проучване на нефт и газ в българската акватория на Черно море. Този ход се разглежда като нов етап в развитието на националния енергиен сектор и засилване на ролята на държавата в стратегически проекти.

          Подписването на споразумението ще се състои утре, 21 януари 2026 г., от 13:00 часа в Гранитната зала на Министерския съвет, в присъствието на министъра на енергетиката Жечо Станков.

          Премиерът Росен Желязков ще присъства на подписването на споразумение за участие на държавата чрез Български енергиен холдинг (БЕХ) в проучването на нефт и природен газ в блок „Хан Аспарух“ в Черно море.

          „Български енергиен холдинг“ ЕАД, OMV Offshore Bulgaria и NewMed Energy Balkan Limited ще сключат споразумение, въз основа на което БЕХ ще придобие 10% от правата за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок „1-21 Хан Аспарух“.

          - Реклама -

          Проектът е определян като ключов за диверсификацията на енергийните източници и за укрепването на енергийната сигурност на България и региона на Югоизточна Европа.

          За първи път в новата си история българската държава ще участва пряко като инвеститор с дял в правата за търсене и проучване на нефт и газ в българската акватория на Черно море. Този ход се разглежда като нов етап в развитието на националния енергиен сектор и засилване на ролята на държавата в стратегически проекти.

          Подписването на споразумението ще се състои утре, 21 януари 2026 г., от 13:00 часа в Гранитната зала на Министерския съвет, в присъствието на министъра на енергетиката Жечо Станков.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Лекорню прокара част от бюджета за 2026 г. без гласуване и се изправя пред вот на недоверие

          Красимир Попов -
          Френският министър-председател Себастиен Лекорню прокара част от бюджета за 2026 г. през парламента без гласуване, излагайки правителството си на вот на недоверие, след като...
          Общество

          Основен свидетел за купуване на гласове се оплака, че е пребит от бившия кмет на Гурково и неговия син

          Красимир Попов -
          Бившият кмет Мариан Цонев и неговият син Георги Цонев са обвинени в побой над местен жител, който твърди, че нападението е извършено с цел...
          Правосъдие

          КС образува дело за мандата на Борислав Сарафов

          Красимир Попов -
          Конституционен съд образува дело, по което трябва да се произнесе дали ограничението от 6 месеца за временно изпълняващ длъжността главен прокурор, както и за...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions