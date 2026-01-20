Държавата влиза като инвеститор в проучването за нефт и газ в блок „Хан Аспарух“ в Черно море

Премиерът Росен Желязков ще присъства на подписването на споразумение за участие на държавата чрез Български енергиен холдинг (БЕХ) в проучването на нефт и природен газ в блок „Хан Аспарух“ в Черно море.

„Български енергиен холдинг" ЕАД, OMV Offshore Bulgaria и NewMed Energy Balkan Limited ще сключат споразумение, въз основа на което БЕХ ще придобие 10% от правата за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок „1-21 Хан Аспарух".

Проектът е определян като ключов за диверсификацията на енергийните източници и за укрепването на енергийната сигурност на България и региона на Югоизточна Европа.

За първи път в новата си история българската държава ще участва пряко като инвеститор с дял в правата за търсене и проучване на нефт и газ в българската акватория на Черно море. Този ход се разглежда като нов етап в развитието на националния енергиен сектор и засилване на ролята на държавата в стратегически проекти.

Подписването на споразумението ще се състои утре, 21 януари 2026 г., от 13:00 часа в Гранитната зала на Министерския съвет, в присъствието на министъра на енергетиката Жечо Станков.