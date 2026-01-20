Десислава Иванчева: Нямам никакви договорки с Радев и Йотова

Бившият кмет на столичния район „Младост“ Десислава Иванчева, която беше освободена 10 месеца предсрочно след помилване от вицепрезидента, заяви във Facebook, че няма никакви договорки с Радев или Йотова.

„Време е да се включа и да спра спекулациите на всякакви тролове, подлоги и хора от други политически партии, на които разбирам, че им се объркват сметките и ме нападат ожесточено за поста ми за Радев. Объркали сте мястото за изливане на гнева си. Спрете да ме съдите, че съм благодарила на Радев, Йотова и президентската институция. Когато прекарате дори един ден в затвора, без да сте виновни, тогава елате и хвърляйте камъни по мен„, пише тя.

Тя допълва, че Радев и Йотова никога не са искали нищо от нея. Нито ги е виждала, нито се е чувала с тях. „Благодарността ми не е плод на сделки, а на сините очи на сина ми, които виждам всяка сутрин, когото днес имам щастието да прегръщам – вместо да гледам решетките на затвора„, категорична е тя.

„Майка ми ме е учила, че когато някой направи добро за теб, е редно да благодариш. Помилването можеше да стане по-рано, но можеше и изобщо да не се случи. За мен този жест е подарък – за мен, за детето ми и за майка ми. Благодарна съм и на гражданското общество. Без тази подкрепа е напълно възможно да не се беше стигнало дотук„, посочва още бившият кмет на район „Младост“.