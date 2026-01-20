НА ЖИВО
          Девети полицай почина в Гватемала след вълна от бандитско насилие, страната е под извънредно положение

          20 януари 2026 | 03:00 110
          Снимка: Associated Press
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Властите в Гватемала съобщиха в понеделник, че девети полицай е починал от нараняванията си, получени по време на ескалиращо бандитско насилие, което принуди правителството да обяви 30-дневно извънредно положение.

          Президентът Бернардо Аревало въведе извънредните мерки в неделя след бунтове в три затвора и вълна от целенасочени убийства на полицаи, разтърсили централноамериканската държава. Извънредното положение влезе в сила незабавно, въпреки че подлежи на одобрение от контролирания от опозицията Конгрес.

          Безредиците започнаха, когато свързани с банди затворници взеха за заложници 45 надзиратели и психиатър в три затвора, настоявайки лидерите на бандите да бъдат преместени в затвори с по-леки условия. Ден по-късно полицията, подкрепена от армията, щурмува и трите затвора, освободи всички заложници и възстанови контрола.

          В отговор бандите атакуваха полицейски участъци и патрули, при което осем служители бяха убити, а девети – тежко ранен, почина в понеделник. Последната жертва, Фраян Медрано, е бил прострелян южно от Гватемала Сити, докато е патрулирал с мотоциклет с колега. Другият полицай е сред над дузина ранени. Министърът на вътрешните работи Марко Антонио Виледа съобщи, че един заподозрян член на банда е бил убит.

          В понеделник Аревало, избран като умерен реформатор през 2023 г., води погребална церемония за загиналите полицаи в Министерството на вътрешните работи в Гватемала Сити. Ковчезите, покрити с националните синьо-бели знамена, бяха заобиколени от униформени колеги. Президентът, облечен в черно, изказа съболезнования и прегърна близки на жертвите, подчертавайки решимостта на държавата да възстанови реда и сигурността.

