Директорът на Национален парк „Рила“ катастрофира с 2,31 промила алкохол и марихуана в кръвта

Директорът на Национален парк „Рила“ Красимир Андонов е катастрофирал, след като е управлявал автомобил в нетрезво състояние. Това показват данните от полицейската проверка след пътния инцидент.

Катастрофата е станала в понеделник около 18:30 часа в село Боровец, община Кочериново. Автомобилът, управляван от Красимир Андонов, е напуснал пътното платно и се е ударил в сграда на гробищния парк, предаде Нова телевизия.

Пробата за алкохол е отчела 2,31 промила, а при извършен тест за наркотични вещества е отчетен положителен резултат за марихуана, който Андонов е оспорил.

След инцидента директорът е транспортиран в Благоевград за медицински преглед. По информация на прокуратурата, към момента той не е задържан по медицински причини.