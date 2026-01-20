НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Директорът на Национален парк „Рила“ катастрофира с 2,31 промила алкохол и марихуана в кръвта

          20 януари 2026 | 10:12 00
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Директорът на Национален парк „Рила“ Красимир Андонов е катастрофирал, след като е управлявал автомобил в нетрезво състояние. Това показват данните от полицейската проверка след пътния инцидент.

          - Реклама -

          Катастрофата е станала в понеделник около 18:30 часа в село Боровец, община Кочериново. Автомобилът, управляван от Красимир Андонов, е напуснал пътното платно и се е ударил в сграда на гробищния парк, предаде Нова телевизия.

          Пробата за алкохол е отчела 2,31 промила, а при извършен тест за наркотични вещества е отчетен положителен резултат за марихуана, който Андонов е оспорил.

          Хванаха 700 кг марихуана на ГКПП „Лесово“ Хванаха 700 кг марихуана на ГКПП „Лесово“

          След инцидента директорът е транспортиран в Благоевград за медицински преглед. По информация на прокуратурата, към момента той не е задържан по медицински причини.

          Директорът на Национален парк „Рила“ Красимир Андонов е катастрофирал, след като е управлявал автомобил в нетрезво състояние. Това показват данните от полицейската проверка след пътния инцидент.

          - Реклама -

          Катастрофата е станала в понеделник около 18:30 часа в село Боровец, община Кочериново. Автомобилът, управляван от Красимир Андонов, е напуснал пътното платно и се е ударил в сграда на гробищния парк, предаде Нова телевизия.

          Пробата за алкохол е отчела 2,31 промила, а при извършен тест за наркотични вещества е отчетен положителен резултат за марихуана, който Андонов е оспорил.

          Хванаха 700 кг марихуана на ГКПП „Лесово“ Хванаха 700 кг марихуана на ГКПП „Лесово“

          След инцидента директорът е транспортиран в Благоевград за медицински преглед. По информация на прокуратурата, към момента той не е задържан по медицински причини.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Първият президент, подал оставка: Кой е Румен Радев?

          Никола Павлов -
          Румен Радев стана първият президент на Република България, който подаде оставка като държавен глава. В извънредно обръщение към българския народ той обяви, че прекратява...
          Общество

          Студ и тъмнина в бургаския квартал „Банево“: Жители алармират за години проблеми с тока

          Дамяна Караджова -
          В неделната нощ жителите на бургаския квартал „Банево“ останаха без електричество за няколко часа при минусови температури.
          Политика

          Социолози прогнозират: Първата цел на Радев ще бъде да има мнозинство в парламента

          Росица Николаева -
          Най-вероятно процесът по избор на служебен премиер е стопиран заради очакваната процедура по оставката на президента и произнасянето на Конституционния съд. В следващите дни...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions