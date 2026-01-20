Директорът на Национален парк „Рила“ Красимир Андонов е предизвикал пътнотранспортно произшествие, след като е седнал зад волана след употреба на значително количество алкохол. Инцидентът е станал в понеделник вечерта, като дрегерът е отчел изключително висока стойност на алкохолно съдържание в кръвта.

- Реклама -

Пътният инцидент се е разиграл около 18:30 часа на територията на село Боровец, община Кочериново. Според първоначалните данни, управляваният от Андонов автомобил е напуснал пътното платно и се е ударил в сграда, намираща се в района на местния гробищен парк.

Направената на място проба за алкохол е показала рекордните 2,31 промила. Освен алкохол, полевите тестове са реагирали положително и за наличие на марихуана. Този резултат обаче е бил оспорен от директора на парка.

След катастрофата Красимир Андонов е бил транспортиран до лечебно заведение в Благоевград за извършване на медицински преглед. От прокуратурата уточниха, че водачът не е бил задържан в ареста, като причина за това са посочени здравословни проблеми.